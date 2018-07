Soukromá energetická společnost Novatek hodlá zkraje srpna spustit další část závodu Jamal LNG na výrobu zkapalněného plynu. Šéf společnosti Leonid Michelson to řekl tiskové agentuře Tass. Na plnou kapacitu by projekt měl začít pracovat v první polovině příštího roku. Do dnešního dne exportoval tři miliony tun zkapalněného plynu.

Novatek prolomil monopol státního Gazpromu na export ruského zimního plynu do zahraničí. Gazprom argumentoval, že konkurence hlavně na lukrativním evropském trhu by vedla ke snížení ceny a k poklesu státních příjmů.

První tankery na převoz LNG z přístavu Sabetta na ruském Dálném severu zamířily do Británie, nyní již směřují Severní mořskou cestou do Číny. Předpokládá se, že arktické tankery budou moci do Asie plout přes oslabující se ledové pole až osm měsíců v roce.

Michelson také oznámil, že Novatek jedná s čínskou ropnou a plynárenskou společností CNPC a čínským státním fondem Hedvábné stezky o vstupu do jejich dalšího projektu Arctic LNG 2. Ten by měl začít fungovat v roce 2023 s kapacitou až 19,8 milionu tun ročně. Jedná se i o budování společné flotily pro přepravu zkapalněného plynu do Číny.