Spojené státy zintenzivňují tlak na zrušení projektu Nord Stream 2, který by zdvojnásobil dovoz ruského zemního plynu do Evropy po dně Baltského moře. Republikánští senátoři John Barrasso a Cory Gardner navrhli zákon, který by automaticky zaváděl sankce vůči evropským firmám, jež se na výstavbě plynovodu podílejí.

Barrasso dlouhodobě podporuje vývoz amerického zkapalněného plynu do Evropy, což je v návrhu i explicitně zmíněno. Pro značnou část evropských firem je to důkaz, že USA ve skutečnosti jde o odbytiště jejich vlastního plynu, nikoli o snahu zajistit Evropě více dodavatelů zemního plynu. A podle sociologických výzkumů tento názor sdílí 92 procent Němců.

450 milionů eur by stál terminál pro tankery se zkapalněným plynem v Brunsbüttelu nedaleko Hamburku. Německo by díky němu snížilo závislost na ruském zemním plynu.

Když pomineme geopolitiku, čísla jsou jasná. Zemní plyn dopravovaný plynovody z Ruska, Norska či Nizozemska je levnější než zkapalněný plyn z USA nebo třeba z Kataru. To ale neznamená, že by se LPG nehodilo. "Pokud bude plyn ze Spojených států cenově konkurenceschopný, uvítáme to," řekl ekonomickému deníku Handelsblatt Norbert Brackmann, odborný mluvčí pro mořeplavbu strany CDU kancléřky Angely Merkelové.