Přestože přijel do Prahy na dovolenou, je tady doma. V českém hlavním městě se narodil a prožil zde většinu dosavadního života. Jeho rodiče přišli z Vietnamu do Československa v osmdesátých letech. "Táta za studiem, máma za prací," popisuje Minh Tri Pham, který odmalička rád čte, hlavně o vědě. Po studiu německého gymnázia v Praze se vydal na jednu z nejuznávanějších škol světa, Yaleovu univerzitu na západním břehu USA. Přes rok má "v kapse" vysokoškolský diplom z bakalářského studia informatiky. Po akademické kariéře ale netouží, hned po škole zamířil do americké technologické firmy Uber, kde dostal místo produktového manažera. Má za úkol vytvářet vizi novinek, spolupracuje na jejich budování se softwarovými inženýry a designéry.

"V našem patnáctičlenném týmu jsem nejmladší," přiznává. Na starost dostal rovnou nový produkt nazvaný Uber Rent. "V San Francisku jej od dubna teprve testujeme. Lidé si přes aplikaci půjčí auto, díky partnerství s firmou Getaround, která už auta nějakou dobu půjčuje," popisuje Minh službu, jíž se americká firma snaží rozšířit svou nabídku, stojící na alternativní taxislužbě. Novinka má umožnit lidem půjčit si auto třeba na víkendový výlet." Jsme ve velmi brzké fázi testování, ale ohlas je zatím celkem dobrý. Jakmile to ověříme, chtěli bychom vyrůst a začít službu nabízet v plné škále buď v San Francisku, nebo v jiných městech," prozrazuje Minh, který sám zhusta využívá služby firmy, kde pracuje. "Neumím totiž řídit, jsem na Uberu závislý," usmívá se.