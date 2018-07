Mohutné požáry v okolí řeckého hlavního města mají už hasiči pod kontrolou a silný vítr polevil, tragédie s desítkami obětí a zničenými domovy pro místní lidi však zdaleka nekončí. "Řecko truchlí," prohlásil předseda vlády Alexis Tsipras a vyhlásil třídenní období smutku.

Řekové ale od státu chtějí víc než jen soucit a po úřadech a politicích žádají odpovědi. Například na otázku, jak je možné, že nádrže na vodu v obci Nea Makri, jednom z nejhůře zasažených míst severovýchodně od Atén, byly v době požáru prázdné. Chyběla voda a hasičům to komplikovalo práci.

"To je přece úkol místní správy," stěžoval si na zásadní nedostatek Maximos Sapranidis, který v obci žil až do pondělí, kdy ji zničily plameny. "Jenže náš starosta raději mluví v televizi, než aby dělal, co jako lokální politik má," uvedl pro deník Süddeutsche Zeitung.

Největší tragédie ◼ Během vlny veder, která těžce zasáhla jih Řecka v létě v roce 2007, začalo hořet. O život přišlo v nekontrolovatelných požárech 67 lidí.

◼ Nynější řecká katastrofa patří mezi největší v Evropě způsobené ohněm za posledních 25 let. Dalšími jsou požár klubu v ruském ­Permu v roce 2009 se 156 oběťmi a také ­neštěstí v rakouském středisku Kaprun, kde před 18 lety zahynulo v tunelu lanovky 155 lidí.

Od počátku týdne trvající požáry si vyžádaly podle údajů ze středečního večera nejméně 79 obětí a mnohamilionové škody na majetku. Počet mrtvých stoupá, kolik lidí se pohřešuje, úřady s jistotou nevědí. Má jich být asi stovka. Ohnivá stěna, která se převalila přes pobřežní letoviska na východním pobřeží poloostrova Attica nedaleko Atén, za sebou nechala bezmála 200 zraněných.