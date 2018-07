Padesát let uplyne 21. srpna od noci, během níž vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem rozdrtila demokratizační proces v Československu a na dlouho obsadila zemi. Čtvrtina Čechů − mezi mladými od 18 do 26 let dokonce téměř polovina − přesto k roku 1968 nedokáže přiřadit ani jeden z výrazů, jako je invaze vojsk, okupace, obsazení, srpen, normalizace či pražské jaro. Ukázal to výzkum agentury NMS Market Research pro společnost Post Bellum.

Tisícovky lidí se tazatelé zeptali, zda vědí, co se v daném roce stalo. Pokud si vyslechli aspoň jeden z výše uvedených výrazů, započítali, že člověk odpověď zná.