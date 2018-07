Sergio Marchionne, kanadsko-italský manažer, který zachránil před krachem Fiat a poté americký Chrysler, patřil v generaci současných šedesátníků k nejodvážnějším manažerům, jaké kdy globální byznys poznal. Pracoval skoro nepřetržitě, pil jeden šálek espresa za druhým a ke každému si zapálil cigaretu značky Muratti. Až do loňska, kdy mu lékaři tyto neřesti zakázali. "Pan Fiat", který proslul riskantními, až troufalými akvizicemi, prohrál svůj poslední boj včera v Curyšské univerzitní nemocnici. Osudnou se mu stala "rutinní" operace ramene, během které mu byl vyjmut zhoubný nádor. Během rekonvalescence se ale dostavily nečekané a velice závažné komplikace. Italský tisk spekuluje o srdečním záchvatu a následném kómatu, z něhož se už neprobral.

"Stalo se bohužel to, čeho jsme se nejvíce obávali. Sergio Marchionne, náš přítel, odešel. Jeho památku uctíme nejlépe tím, že budeme pokračovat v jeho díle," cituje britský list Financial Times Johna Elkanna z rodiny Agnelliových, která kontroluje společnost Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Elkann je předsedou správní rady koncernu. Byl to právě on, kdo do křesla generálního ředitele prosadil Marchionneho.

Společnost FCA už o víkendu oznámila, že na místo Marchionneho jmenovala Mika Manleyho, který předtím šéfoval divizi Jeep.

Fotogalerie Fotogalerie Odešla automobilová hvězda

Proč si ho před mnoha lety Agnelliovi vybrali

Sergio Marchionne (66) patřil mezi nejdéle sloužící manažery v globálním autoprůmyslu. Do důchodu chtěl odejít v dubnu příštího roku. O něco déle ve funkci byl jenom Carlos Ghosn, šéf francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan.