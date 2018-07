Třetí ministr Babišovy vlády má problém kvůli opisování v diplomové práci. Po Taťáně Malé a Petru Krčálovi dohání minulost ministra obrany Lubomíra Metnara. Jeden by měl tendenci jásat, že pokud se za pochybení tohoto typu odstupuje, znamená to, že do české politiky dorazily západní etické standardy. Jenže pomalu. Celá letní opisovací aféra má několik rovin − politickou, etickou, společenskou. A všechny jsou zatíženy nemalou dávkou pokrytectví.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru