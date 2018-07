Za vznikem Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku, který prezident Dwight Eisenhower založil 29. července 1958, stály sovětské pokroky v dobývání vesmíru.

Spojené státy se tehdy v rámci studené války pustily do vesmírného závodu se Sovětským svazem. Během šedesáti let se ale mise NASA proměnila. Namísto honby za prvenstvím v objevování kosmu se soustřeďuje na vědecký výzkum a snižování nákladů i technologických překážek při cestách do vesmíru.

Otevřela dveře soukromníkům, kteří ji ve vysílání lidí do vesmíru postupně nahradili. NASA přenechala megalomanské vize o kolonizaci vesmíru bohatým podnikatelům a technologickým nadšencům.