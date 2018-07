◼ EVROPSKÁ UNIE

Philips a další firmy zaplatí pokutu 111 milionů eur Philips a další tři výrobci spotřební elektroniky zaplatí dohromady 111,2 milionu eur (2,9 miliardy Kč) za omezování internetového prodeje svých výrobků. Oznámila to Evropská komise. Pokuta je nižší, protože firmy Philips, Pioneer, Asus a Denon & Marantz s komisí spolupracovaly. Podle evropského úřadu na ochranu hospodářské soutěže neumožňovaly maloobchodním prodejcům stanovovat vlastní ceny elektroniky, protože určovaly minimální prodejní cenu. ◼ SLOVENSKO

Kuciak prý mapoval i praní peněz mafií v Tatrách Slovenský novinář Ján Kuciak před tím, než jej v únoru i se snoubenkou zavraždil dosud neznámý pachatel, pracoval i na případu toho, jak mezinárodní drogový gang z Belgie s vazbami na italskou mafii pral na Slovensku peníze. Pátrání popsaly weby Aktuality.sk a Investigace.cz. Silvio Aquino, šéf gangu, který pašoval kokain z Jižní Ameriky, od roku 2012 údajně pral své peníze i přes hotel v tatranské obci Stará Lesná. Aquino byl zavražděn v roce 2015. ◼ VELKÁ BRITÁNIE

I po brexitu budou dočasně platit unijní zákony Británie ponechá v přechodném období po vystoupení z EU v platnosti unijní právní předpisy, aby zajistila obyvatelům i podnikům právní kontinuitu. Británie opustí EU 29. března příštího roku a do konce prosince 2020 má trvat přechodné období. Dohoda o brexitu ale stále není hotová, proto hrozí, že Londýn EU opustí neřízeně. Britská premiérka Theresa Mayová včera oznámila, že rozhovory s EU o odchodu Británie z tohoto bloku povede od nynějška sama. ◼ ČESKO

Pošta podala trestní oznámení kvůli SIPO Česka pošta včera podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli možnému zneužívání služby SIPO. Podvodníci u seniorů kontrolují účty SIPO a nabízí změnu dodavatelů energií. "Podvodníci se vydávají za zaměstnance České pošty a oslovují zejména seniory s tím, že Česká pošta kontroluje oznámení SIPO. Po vydání těchto podkladů začnou nabízet občanům změnu odběratelů energií," řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

◼ ČESKO

V boji s migrací podpoří Česko další balkánský stát Česko poskytne Bosně 25 milionů korun na boj proti nelegální migraci, uvedl pre­miér Andrej Babiš (ANO). O poskytnutí pomoci jednal na konci června s bosenskými představiteli český velvyslanec v Sarajevu Jakub Skalník. Peníze by měly pomoci bosenské policii k nákupu lepšího vybavení pro ostrahu hranic. V minulosti už Česko balkánské státy v boji proti nelegální migraci podpořilo. Letos vláda schválila 25 milionů korun pro Makedonii. ◼ ČESKO

Dvě třetiny krkonošských chat dostaly pokutu Pokuty uložila Česká inspekce životního prostředí 24 z 38 kontrolovaných ubytovacích rekreačních objektů na území Krkonošského národního parku. Kontrola se uskutečnila na podzim a zaměřovala se na nakládání s vodou. Celková výše pokut dosáhla 140 tisíc korun. Nejčastěji zjištěným prohřeškem bylo chybějící povolení pro odběr či vypouštění vody, u řady objektů také nebylo zajištěno povinné měření. ◼ ČESKO

Karlovy Vary musí obnovit krematorium, žádá kraj Karlovarský kraj chce po městě Karlovy Vary, aby opravilo a dál provozovalo krematorium. Zpopelňování v městském zařízení, které má v pronájmu soukromá firma, skončilo asi před rokem. Vedení města chod pecí uprostřed sídliště obnovit nechce. Hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) provoz krematoria naopak prosazuje. Od havárie pece loni v srpnu se obřady konají stále v krematoriu, ale zpopelňování se zařizuje jinde. ◼ ČESKO

Pospíšil propustil asistenta kvůli nákupu bytů Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se dohodl se svým asistentem v Evropském parlamentu Janem Zedníkem na ukončení pracovního poměru. Důvodem je Zedníkovo podnikání s nemovitostmi. Zedník čelí kritice za to, že skoupil se svými partnery desítky bytů, často v lokalitách, kde většina nájemníků žije ze sociálních dávek. Zedník už kvůli tomu pozastavil své členství v ODS a stáhl kandidaturu v komunálních volbách.

" Věřitelé nám umožnili provozovat zatím dopravu dál, ale hrozba insolvence tu je. Milan Toms Regionální ředitel dopravce BusLine potvrdil, že se firma s Ústeckým krajem domluvila na převzetí jeho linek. Dopravce uvádí, že na další provoz nemá peníze. ◼ ČESKO

Stavba dálnice u Hradce Králové se opět zpozdí Zahájení stavby úseku dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem se opět zdrží. Hnutí Děti Země podalo rozklad proti vydanému stavebnímu povolení. Předchozí stížnosti proti stavbě se podařilo po dohodě vyřešit, sdělilo ministerstvo dopravy. Úsek navazuje na konec dálnice v Hradci Králové. Jeho stavba zatím nabrala více než půlroční zpoždění. Budování této dálnice na polskou hranici začalo už v roce 1978. ◼ BULHARSKO

Proti prasečímu moru staví Bulhaři na hranicích plot Bulharsko začalo stavět plot podél hranice s Rumunskem, aby zabránilo šíření prasečího moru ze sousední země. Ministr zemědělství Rumen Porožanov k tomu uvedl, že tato choroba, smrtelná pro divočáky ve volné přírodě i pro zvířata v prasečích farmách, by výrazně ohrozila bulharský masný průmysl. Upřesnil, že bylo rozhodnuto postavit čtyřřadý plot s ostnatým drátem, celkem půjde o bariéru dlouhou 133 kilometrů. ◼ PÁKISTÁN

Čeští horolezci zdolali vrchol Nanga Parbat Devítičlennou expedici českých horolezců na obávanou osmitisícovku Nanga Parbat v pákistánském Kašmíru završilo úspěšným výstupem na vrchol šest z nich. Devátou nejvyšší horu světa v pátek zdolali Pavel Kořínek, Radoslav Groh, Pavel Bém, Lukáš Dubský, Tomáš Kučera a Pavel Burda. Výstup na vrchol ve výšce 8125 metrů nad mořem vedli Kinshoferovou cestou, nyní jsou zpátky v základním táboře. ◼ Z TWITTERU

"Každé slovo má své následky, má je ale také každé ticho," řekl Sartre. A dnešní ticho je luxus, který si nemůžeme dovolit. Dnešní ticho je nesnesitelné. Na jaké straně jste? @robertosaviano Italský novinář a spisovatel Roberto Saviano, autor seriálu Gomora, připomíná citát francouzského filozofa Jeana-Paula Sartra. Vztahuje ho k současné situaci v Itálii a v Evropě.

◼ THAJSKO

Zachránění z jeskyně budou buddhistickými novici Jedenáct chlapců z thajského fotbalového týmu, kteří byli se svým trenérem zachráněni ze zaplavené jeskyně v dramatu, jež sledoval celý svět, se stane buddhistickými novici. Včera zahájili první kroky ke svému vysvěcení v rámci tradiční ceremonie, během níž budou chlapci devět dní žít v buddhistickém chrámu. To slíbili jejich rodiče jako poděkování za bezpečný návrat chlapců a na památku jednoho ze záchranářů, který v jeskynním komplexu zahynul. ◼ KANADA

Policie zveřejnila totožnost střelce z Toronta Kanadská policie zveřejnila totožnost muže, který v neděli zastřelil v Torontu dva lidi a 13 dalších zranil. Pachatelem je 29letý Faisal Hussain, který v největším kanadském městě dlouhodobě žil. Motiv jeho činu stále není jasný. Policejní šéf dříve nevyloučil, že mohlo jít o terorismus. Rodina střelce však tvrdí, že měl psychické problémy. Hussain zahynul na místě činu. Zda jej zasáhla policejní kulka, nebo spáchal sebevraždu, zatím není známo. ◼ EVROPSKÁ UNIE

EK podpoří země unie, které se ujmou migrantů Evropská komise chce finančně podpořit ty státy, které si budou dobrovolně rozebírat migranty po jejich vystoupení z lodí v nových "kontrolovaných střediscích" na evropské půdě. Za každého převzatého člověka by měla přebírající členská země nárok na šest tisíc eur (asi 155 tisíc Kč), komise by také 500 eury kryla náklady na přesun takového migranta. Plyne to ze včera zveřejněné koncepce možné podoby středisek. ◼ NIKARAGUA

Prezident Ortega odstoupit nechce Navzdory masovým protestům odmítá nikaragujský prezident Daniel Ortega odstoupit a vypsat předčasné volby. Hlasování se bude konat v řádném termínu v roce 2021, řekl Ortega. Masové protesty v zemi trvají už tři měsíce a mají zhruba tři stovky obětí.

◼ RUSKO

Armáda má na západě země 70 nových jednotek Od roku 2016 vytvořila ruská armáda při západních hranicích země přes 70 nových jednotek a útvarů, celkem dvě divize a tři brigády. Včera to prohlásil ministr obrany Sergej Šojgu. Vojska dostala kolem pěti tisíc kusů nových či modernizovaných zbraní. Rusko zdůvodňuje posilování svých ozbrojených sil v západním vojenském okruhu zvýšenou přítomností jednotek NATO ve východní Evropě. ◼ VELKÁ BRITÁNIE

McCartney vystoupil v Abbey Road Studios Bývalý člen kapely The Beatles Paul McCartney uspořádal před zářijovým vydáním nového alba exkluzivní koncert pro vybrané fanoušky v legendárním londýnském studiu Abbey Road Studios. Mezi návštěvníky pondělního utajeného koncertu byli vítězové jedné internetové soutěže a hvězdy jako australská zpěvačka Kylie Minogueová či herci Johnny Depp a Orlando Bloom. " Mezi Hitlerovou obsesí árijskou rasou a tím, že podle Izraele patří tato starobylá země pouze Židům, není rozdíl. Recep Tayyip Erdogan turecký prezident " Turecko se za Erdogana stává temnou diktaturou, kdežto Izrael pečlivě dodržuje stejná práva pro všechny své občany. Benjamin Netanjahu izraelský premiér

◼ EKONOMIKA

Důvěra v českou ekonomiku klesla Důvěra v českou ekonomiku po červnovém růstu v červenci meziměsíčně klesla o 1,3 bodu na hodnotu 98,7. Snížila se důvěra podnikatelů i spotřebitelů. Meziročně ale důvěra v tuzemské hospodářství stoupla. Podle ČSÚ se indikátor důvěry v ekonomiku snížil hlavně v průmyslu, protože podniky během léta očekávají mírný pokles výrobní činnosti. Navíc výraznou bariérou růstu produkce je pro firmy pořád nedostatek zaměstnanců. ◼ ENERGETIKA

ERÚ zkontroluje kvůli "šmejdům" tisíce smluv Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil jedno z dosud nejrozsáhlejších šetření, při kterém si od obchodníků vyžádal několik tisíc smluv o dodávkách energií. Je to v souvislosti s případy, ve kterých tzv. šmejdi nabízeli změnu dodavatele energií za výhodnějších podmínek a k tomu úsporné žárovky zdarma jako dárek. Pokud poté spotřebitel od smlouvy odstoupil, požadovali 2000 Kč za žárovku. ◼ OBCHOD

50 prodejen Euronics se změní na Datart Zhruba 50 prodejen s elektronikou Euronics se přemění do konce roku na Datart. Značka tak zdvojnásobí počet svých obchodů v Česku a na Slovensku na více než 110. Uvedla to společnost HP Tronic, která obě značky od loňska vlastní. Maloobchodní řetězec Datart má nyní 57 prodejen se sedmi kuchyňskými studii, z nichž 42 je v ČR a 15 na Slovensku. HP Tronic v Česku provozuje 67 prodejen Euronics. ◼ DLUHY

Čechů s dluhy po splatnosti dál ubývá Podíl dospělých občanů Česka, kteří včas neplatí dluhy, letos ke konci června meziročně klesl z loňských 7,40 procenta na 7,14 procenta. Dále se tak drží na nejnižší úrovni od roku 2008. Největší potíže se splácením dluhů mají dlouhodobě obyvatelé Ústeckého a Karlovarského kraje, kde měla ke konci června dluhy po splatnosti více než desetina dospělých.

◼ ZAMĚSTNANOST

Na pracovní stáž přijelo 823 cizinců ze zemí mimo EU Možnost pracovního zácviku u českých firem využilo za poslední dva roky 823 zahraničních pracovníků ze 43 firem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie. Nejvíc jich bylo ze Srbska − 60, šlo o zaměstnance společnosti Gorenje. Na druhém místě byli Indové. Celkem 51 pracovníků Škody Auto India získávalo zkušenosti u své mateřské společnosti. Na dalších místech figurovali pracovníci z Moldavska (47), Ukrajiny (43) a Číny (20). ◼ LÁZEŇSTVÍ

Royal Spa loni stouply tržby na 462 mil. korun Lázeňskému řetězci Royal Spa loni vzrostly tržby na 462 milionů korun, což je o 23 milionů korun více než v roce 2016. Lázeňské a wellness hotely Royal Spa loni navštívilo téměř 33 900 klientů, o rok dříve jich bylo přes 32 000. Téměř tři čtvrtiny hostů loni tvořili tuzemští samoplátci. Skupina provozuje šest lázeňských komplexů a jeden wellness hotel ve čtyřech městech, celková kapacita je téměř tisíc lůžek. ◼ POTRAVINÁŘSTVÍ

Madeta má převis poptávky po másle kolem 25 procent Jihočeská Madeta, největší zpracovatel mléka v zemi, má převis poptávky po másle kolem 25 procent. Na to, že cena másla v obchodech nyní výrazně překročila hranici 50 Kč, má největší vliv to, že v Evropě stoupá cena mléčného tuku a roste poptávka po másle v zemích, kde se ho dříve tolik neprodávalo. Náklady na výrobu másla ovlivňuje kromě stoupající ceny mléčného tuku i to, že meziročně vzrostla cena práce a energií, zejména elektřiny. ◼ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Audi zahájilo sériovou výrobu elektromotorů Německý výrobce luxusních automobilů Audi zahájil sériovou výrobu elektromotorů ve své továrně v maďarském městě Györ. Denní produkce bude zpočátku činit zhruba 400 kusů a bude možné ji postupně zvyšovat. Výroba motorů nyní v Györu zaměstnává 100 lidí, ke konci roku by jich mělo být 130. Současný jednosměnný provoz se brzy rozšíří na tři směny. Audi v Maďarsku vyrábí také automobily. Je i jedním z nejdůležitějších maďarských exportérů.

" Nehodláme vyjednávat s pistolí u hlavy. Bruno Le Maire francouzský ministr financí k jednáním s americkým prezidentem ohledně hrozící obchodní války ◼ FÚZE A AKVIZICE

Británie chystá tvrdší pravidla pro fúze a akvizice Británie plánuje největší změnu v pravidlech pro vstupy zahraničních firem do britských subjektů za více než 20 let. Aby se domácí podniky v citlivých průmyslových odvětvích nedostaly do rukou zahraničních vlastníků, bude mít vláda pravomoc zablokovat dohody ve všech sektorech. Ministr obchodu Greg Clark chce zpřísnit pravidla, která jsou omezena na velké transakce, aby zahrnovala všechny britské společnosti, včetně malých. ◼ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Automobilka PSA zvýšila pololetní zisk o 18 % Francouzská automobilka PSA Group zvýšila v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 18 procent na 1,48 miliardy eur (38,2 miliardy korun). Podle jejího sdělení k tomu přispělo zejména zlepšení situace v nově převzatých značkách Opel a Vauxhall, které jsou rovněž zpět v zisku. Akcie firmy v reakci zpevnily více než o 12 procent a jsou nejvýše za posledních deset let. Výsledky výrazně překonaly odhady analytiků. ◼ MÉDIA

CME, majitel TV Nova, zvýšila provozní zisk Mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), která v České republice vlastní televizi Nova a další televizní stanice, zvýšila v prvním pololetí provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) meziročně o 19 procent na 86,3 milionu dolarů (1,9 miliardy korun). CME ohlásila prodej aktivit ve Slovinsku společnosti United Group. ◼ ENERGETIKA

Europe Easy Energy kupuje Amper Market Společnost Europe Easy Energy ze skupiny Bohemia Energy kupuje dalšího alternativního dodavatele energií Amper Market. Cenu transakce, kterou musí ještě schválit ÚOHS, neuvedla. Skupina Bohemia Energy zároveň navazuje s Amper Holdingem, jehož je Amper Market největší společností, strategickou spolupráci. Ke konci letošního června měla prodat elektřinu 41 824 a plyn 801 zákazníkům.