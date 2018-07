Tváří v tvář obchodní válce, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump, musí být Evropa jednotná, vyzývá česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Zdůrazňuje, že je v zájmu všech zemí Evropské unie postavit se americkému tlaku společně.

Trump unijním státům hrozí, že zavede vysoká cla na dovoz jejich aut a také autodílů do Spojených států. Střídavě mluvil o 20- nebo 25procentním clu. To by představovalo silné vyhrocení obchodní války, která běží od června.

Státy unie se opakovaně dohodly, že na případná cla odpovědí uvalením odvetných tarifů na vybrané americké zboží. Stejně jako to udělaly minulý měsíc poté, co Trump zavedl cla na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) není z této taktiky nadšený. "Eskalovat konflikt by byla velká chyba," prohlásil koncem června na zatím posledním summitu lídrů zemí Evropské unie v Bruselu. V zákulisí pak podle informací HN tvrdil, že unie by měla být ochotná Američanům ustoupit víc než dosud.

Jourová ale v rozhovoru s HN varuje před tím, aby se Česko postavilo proti jednotnému postoji unie. "Kdyby někdo tuto jednotu naboural, bylo by to hodně hloupé. Ať už by to bylo Česko nebo jakákoliv jiná země," zdůrazňuje Jourová, která má v Evropské komisi na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné postavení mužů a žen.

Předseda Evropské komise ­Jean-Claude Juncker bude ve středu jednat s Trumpem v Bílém domě. Chce zjistit, jestli je možné vyhrocení obchodní války zabránit.

Evropské automobilky do Spojených států loni vyvezly auta a autodíly za 58 miliard eur, což je přes 1,5 bilionu korun. Pokud by Washington zavedl 25procentní clo, evropské auto, které dnes v USA stojí 30 tisíc dolarů, by podražilo zhruba o šest tisíc dolarů. Kvůli tomu by evropští výrobci v Americe přestali být konkurenceschopní, tvrdí asociace Global Automakers, která sdružuje zahraniční automobilky podnikající v USA. České firmy by podle analýzy mnichovského ekonomického institutu Ifo přišly o 150 milionů eur, tedy skoro o čtyři miliardy korun ročně.

Trump žádá, aby Evropská unie úplně zrušila nebo výrazně snížila současné 10procentní clo na dovoz automobilů na svůj trh. Americké clo na auta je čtyřikrát nižší.