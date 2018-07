Francouzský prezident Emmanuel Macron čelí největšímu skandálu od svého příchodu do Elysejského paláce loni v květnu. Před týdnem vyšlo najevo, že jeho bodyguard, šestadvacetiletý Alexandre Benalla, během protestů 1. května brutálně zbil dva demonstranty.

Benalla, který pracoval pro Macrona už v době předvolební kampaně, byl propuštěn až po vypuknutí skandálu.

Francouzi vyčítají Macronovi pomalou reakci. Opozice rovnou mluví o tom, že se jeho úřad pokusil skandál ututlat.

To vše staví Macrona do negativního světla. Francouzi čekají, že prezident předstoupí před národ a vše vysvětlí. Jenže ten zatím mlčí. Je ale pod stále silnějším tlakem. Voliči mu mohou vystavit vysvědčení už příští rok na jaře ve volbách do Evropského parlamentu.

Aféra Benalla Násilný bodyguard ◼ Francouzský deník Le Monde minulou středu zveřejnil video, na kterém Macronův bodyguard Alexandre Benalla bije demonstranty. Má na sobě policejní helmu a pásku, jinak je v civilním oblečení. Na demonstraci měl být jen jako pozorovatel. ◼ Elysejský palác ho kvůli tomu na dva týdny suspendoval z funkce a přeřadil na jiný post. Věc ale nepředal prokurátorovi. Pomáhat a chránit ◼ Vyšetřující soudce už bodyguarda obvinil z násilností a neoprávněného nošení odznaků státní moci. S ním byl obviněn i Vincent Crase, který pracuje jako bodyguard pro Macronovu stranu Republika vpřed. ◼ Policii se podařilo identifikovat muže a ženu, které Benalla napadl. ◼ Benalla se hájí tím, že na demonstraci, kterou doprovázelo násilí, chtěl policii pomoct. Změny v paláci ◼ S Benallou Macron spolupracuje už od prezidentské kampaně. Prý jako jeden z mála měl klíče od rezidence Macronových. Média také napsala, že měl k dispozici luxusní byt a auto se šoférem. ◼ Macron plánuje reorganizaci Elysejského paláce.

Jen mírný trest

Minulou středu zveřejnil Le Monde první video, které zachycuje brutální chování Benally k demonstrantům.

Později přidal druhé.

Mluvčí prezidenta Bruno Roger-Petit poté oznámil, že Elysejský palác už bodyguarda potrestal − na dva týdny ho suspendoval bez nároku na plat a přeřadil na jiný post.