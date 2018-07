Noční vlci jezdí na motorkách s ruskými vlajkami, polovojenská skupina Slovenští branci chodí do škol a učí děti, jak se střílí ze samopalu. A dohromady chtěli provozovat v Dolní Krupé u slovenské Trnavy vojenské muzeum, kde je ale také střelnice a výcviková dráha pro pásová vozidla. Pokud někdo hledal definici hybridní hrozby připravované Ruskem, tak to je ono.

Slovenský ministr obrany se probudil až poté, co médii prosvištěla série fotografií z dronu, která ukazovala objekt jako docela slušně vybavenou vojenskou základnu. A debatuje se o tom, jak moc proruská slovenská společnost je, když dopustila, aby si tu Noční vlci, tedy především nástroj ruské propagandy, zřídili evropskou pobočku a aby se tu cvičila polovojenská skupina vedená Peterem Švrčkem. Ten se podle listu Sme v šestnácti v Moskvě inspiroval tamní vojenskou kulturou a dostal kozácký (a možná bůhvíjaký další) vojenský výcvik.

Po tom, co jsme viděli na Krymu a na východní Ukrajině, je opravdu s podivem, že členský stát Evropské unie a Severoatlantické aliance na svém území strpí existenci něčeho takového, jako je objekt v Dolní Krupé. Buď to svědčí o tom, že tento stát a jeho instituce jsou tak slabé, že nechají zástupce cizí mocnosti dělat si na svém území, co si cizinci zamanou. Anebo − a to je možná horší − se to děje s vědomím příslušných úřadů. Slovenští branci se totiž ohánějí tím, že spolupracují s tajnou službou a policií. Vlastně ani nepřekvapí, že šéf slovenské pobočky Nočních vlků, podnikatel Jozef Hambálek, je motorkářský a podnikatelský kamarád exministra vnitra Roberta Kaliňáka.

Ať už je to jakkoli, i odhalením toho, co všechno se za vysokými zdmi a žiletkovým drátem v Dolní Krupé skrývá, dosáhl Kreml zajímavého propagandistického vítězství − znervóznil úřady a podkopal důvěru části občanů vůči institucím jednoho členského státu EU a NATO. Téměř jako podle příručky hybridních operací.

