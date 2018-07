Představme si, že by obce a města dostaly zákonnou možnost vyhlásit na svém území zóny bez úložišť jaderného odpadu. Nejspíš okamžitě by tak učinilo sedm lokalit, které si už k tomuto účelu vyhlédla vláda. Pak by se preventivně přidaly další obce v dalších koutech republiky a před komunálními volbami by už bylo Česko jednou velkou zónou. Pro jistotu i včetně centra Prahy. A "moudrý" stát by si mohl odpad z Dukovan a Temelína opět strčit leda tak za klobouk.

Absurdní scénář? Jenže podobná epidemie už v Česku řádí. A dokonce v ní místo hlubinných úložišť vyhořelého jaderného paliva figurují sociálně slabí lidé.

Valem totiž přibývá takzvaných bezdoplatkových zón, jimiž obce a města mohou od loňského června bojovat proti obchodníkům s chudobou. Čili proti zneužívání státního doplatku na bydlení a proti spekulantům provozujícím ubytovny pro chudé a vyloučené, kde stojí špinavá špeluňka tolik, co nájem v luxusním bytě na pražských Vinohradech.