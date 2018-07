V loňském roce na sebe Kladno strhlo pozornost způsobem, jakým se rozhodlo bojovat s obchodníky s chudobou a přistěhováváním problémových obyvatel. Jako první město v Česku se celé prohlásilo za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Znamená to, že lidé, kteří se tam přistěhují, nedostanou žádný doplatek na bydlení. Taková ghetta podle Úřadu práce ČR zavedla další třicítka obcí, ačkoliv k tomu žádná z nich nepřistoupila v takovém měřítku jako středočeské město. Řešení používají jen ve vymezených oblastech.

Přidávají se k nim další. V řadě měst začne opatření platit v následujících týdnech. Uvažují o tom radnice, které se Kladnem inspirovaly, včetně první části Prahy.

"Osvědčilo se to výborně," prohlašuje kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), podle kterého ve městě klesla kriminalita. Lidé se podle něj chovají slušněji, neboť vědí, co by je v případě vystěhování čekalo. Nejen každý, kdo se do oblasti přistěhuje, ale i ten, kdo uvnitř ní změní bydliště, přijde o doplatek na bydlení. Bez něj jen těžko uhradí nájem. Podnikatelé, kteří ubytování nabízejí, vědí, že jejich klienti jinde bydlení neseženou. Nastaví proto vyšší cenu, protože stát na ni sociálně slabým doplácí.