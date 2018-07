Pomalu se blíží další zasedání ČNB a s tím i otázka, zda centrální banka opět zvedne sazby. Stále aktuál­ní prognóza očekávala utažení měnové politiky až koncem roku, koruna a vyšší inflace však zamíchaly kartami.

Měna pod vlivem odtoku peněz z regionu místo očekávaného posílení ke 25 korunám za euro zamířila k 26, což je proinflační riziko.

Květnové dovozní ceny, zveřejněné minulý týden, vzrostly nejrychlejším meziměsíčním tempem od prosince 2013. Stouply o 1,7 procenta. Ačkoliv klíčovou roli hrála ropa, dovozní ceny by vzrostly i bez ní. Spotřební zboží meziměsíčně podražilo o 0,8 procenta. To je nejrychlejší tempo od listopadu 2015. I díky dovozním cenám je pak celková inflace vyšší, než ČNB očekávala. V červnu vzrostla o 2,6 procenta, což bylo o 0,7 procentního bodu nad prognózou banky. Tato odchylka byla primárně důsledkem růstu cen ropy a potravin, samotná jádrová inflace ve druhém čtvrtletí přidala procento. A to ČNB nevidí ráda.

Nakonec, bance vadí rostoucí ceny nemovitostí − v červnu bankám naordinovala nové limity pro hypotéky. I zápis z posledního zasedání ukázal prstem na "finanční stabilitu" jakožto hodnotu, o kterou ČNB nyní jde. Podtrženo, sečteno: další růst sazeb je 2. srpna velmi pravděpodobný.

