Podtitul poslední knihy autorské dvojice Andreje Soldatova a Iriny Bogoranové byl Boj mezi ruskými digitálními diktátory a novými on-line revolucionáři. Práce vyšla již před třemi lety a její autoři dnes přiznávají, že revolucionáři jsou nyní na hraně definitivní porážky. Mimo jiné kvůli tomu, že hlavní hráči IT průmyslu se nechali zlákat příslibem zakázek pro ruský vojensko-průmyslový komplex.

"Až do roku 2012 byl ruský internet svobodný až na úroveň anarchie. Na autorská práva se kašlalo, každý dělal, co chtěl. To všechno bylo možné díky tomu, že Putin věřil televizi, a ne internetu. Když ale v roce 2012 zjistil, že proti němu demonstrují statisíce lidí, pochopil, že udělal chybu," říká Irina Bogoranová. Odvolává se na protesty ze zimy 2011/2012, kdy hlavně střední třída ve velkých městech protestovala proti Putinovu návratu do prezidentského křesla.