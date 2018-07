Andreje Babiše čeká jednání o migraci v kulisách Wagnerovy opery. Na festivalu v Bayreuthu si s ním chce zítra promluvit bavorský premiér Markus Söder (Křesťansko-sociální unie, CSU). Se svými spolustraníky si na začátku července od vlády v Berlíně vymohl povolení posílit kontroly u hranic a obnovení bavorských pohraničníků. Důvod? Přes prostupné česko-německé pohraničí údajně do jeho země přechází nelegálně stále více lidí. Německá média odkazují na údaj 1900 nelegálních překročení česko-německé hranice za prvních pět měsíců letošního roku.

Z dat, která Hospodářským novinám poskytla německá policie, vyplývá, že je to skutečně zhruba o 350 případů více než za stejné období loni. "Ano, je to téma," zdůraznil předseda bavorského kabinetu v deníku Mittelbayerische Zeitung. Bavorsko podle něj dává najevo, že pohraničí bude bezpečnější. "Nejvyšší prioritou je pro nás ochrana obyvatel," vysvětluje. Slíbil také, že pokud bude ilegálních překročení hranice i dál přibývat, přesune k Česku ještě více mužů a žen v uniformách. Častější důkladné kontroly mohou ale znepříjemnit život Čechům, kteří každý den dojíždějí za výdělky do Německa. Do pěti let se počet pohraničníků zdvojnásobí až na tisícovku. Mluvčí české vlády podrobnější informace k obsahu schůzky nesdělila.