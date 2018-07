Bylo to první téma, na kterém se loni po volbách Andrej Babiš shodl s komunisty a okamurovci. A teď to má být i jeden z prvních kroků nové vládní garnitury ANO, ČSSD a KSČM: revize církevních restitucí. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) chce zřídit speciální komisi pro audit postupu Lesů ČR, Státního pozemkového fondu a dalších organizací při vydávání majetku církvi.

O žádné řešení naléhavého problému, jak by se počínání politiků mohlo jevit, pochopitelně nejde. Z průzkumů vychází, že Čechy nejvíc trápí korupce, přistěhovalectví a hospodářská kriminalita. S církevními restitucemi většinově nesouhlasí, ale jako prioritu je nevnímají. Jenže Babišův vládní tým, oslabený opisovačskými trapasy a nejasnými ústupky komunistům, potřebuje startovní úspěch. Srozumitelné, spojující téma. Laciný, nepopulární terč. A tím je v Česku odedávna církev.

Koalice zvedá antiklerikální osten, jak je vidět, na více frontách. Ve vládním prohlášení sice počítá se zdaněním stomiliardové finanční náhrady, kterou má stát církvím splácet třicet let. Ale to je běh na dlouhou trať a s nejistým výsledkem, protože církev by se logicky obrátila k Ústavnímu soudu. Proto přichází ministr Toman s rychlejším řešením: zrevidovat návrat majetku. To by bylo, aby se na nějaké to chybně vydané pole nebo les nakonec nepřišlo! A v případě rozporu třeba s Benešovými dekrety by měla vláda hned popularitu v kapse.

Ať si stát kontroluje své úředníky, jak uzná za vhodné. Je však odporné, když politici "zaklekají" na majetek vrácený církvi po komunistické loupeži jen kvůli profitu z tušené politické poptávky. Předvídavě popsal poměr Babišovy miliardářsko-komunistické aliance k církevnímu tématu už Karel Čapek ve svých Apokryfech. Kdyby to prý vyhrál ten na levici, ukřižuje toho vpravo, ale ještě dřív toho uprostřed. A naopak. "Ovšem je také možné, že nastanou zmatky a boje, pak ten vpravo a ten vlevo společně ukřižují toho, co je uprostřed, protože se nerozhodl, proti kterému z těch dvou půjde." Ehm, že by se opisovalo i v Babišově vládním programu?

