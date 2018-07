Když jde o státní finance, není na sebe současná vláda vůbec přísná. Naopak, ulevuje si, kde může. Začíná to hned v programovém prohlášení, kde se dočteme, že kabinet bude "dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udrží ho na nízké úrovni". Na první pohled hezké předsevzetí. Co ale znamená v realitě?

Pokud neumíme číst v budoucnosti, tak vlastně nic. Nikdo netuší, zda v dohledné době nepřijde recese, která ze záměru konsolidovat státní finance udělá jen zbožné přání. Když udeří krize, příjmy státu se automaticky prudce sníží, tomu nezabrání ani největší kouzelník v křesle ministra. Mechanismus je až příliš jednoduchý: firmy přestanou vydělávat, ve snaze snížit své náklady spustí propouštění, příjmy lidí se sníží a spotřebitelé i ti, kteří práci mají, začnou obracet každou korunu, takže klesají i "jisté" příjmy jako DPH. To je fakt, s nímž nelze hnout.

Až to přijde, nemusíme hned očekávat apokalypsu, kapitalismus ekonomické zpomalení i případný propad přežije a existují nástroje na to, aby společnost trpěla mnohem méně než třeba ve 30. letech. Ovšem mezi nástroji je vedle měnové politiky i politika rozpočtová. Stát, který není na hraně bankrotu (a to náš není a věřme, že nebude) by v krizi neměl zkoušet udržet vyrovnaný rozpočet. Naopak, žádoucí je například navýšit investice, aby ekonomika dostala impulz. Dopad krize na rozpočet je zřejmý: deficit jako hrom.