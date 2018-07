Z pětice nejvyšších budov v Česku stojí tři z nich na pražské pankrácké pláni. Jedna z dominant, 104 metrů vysoká kancelářská budova City Empiria (dřívější Motokov), se momentálně prodává. Podle zdrojů blízkých obchodu, které nechtěly být jmenovány, bude vlastník nemovitosti, pojišťovací skupina Generali, v nejbližších dnech vybírat z nabídek několika zájemců.

City Empiria koupil v roce 2010 holding Generali PPF od developerské společnosti ECM za 71,5 milionu eur (téměř 1,8 miliardy korun). Součástí transakce bylo i přilehlé konferenční centrum City Forum. Dnes už skupina PPF Petra Kellnera v pojišťovací skupině Generali majetkově nefiguruje.

Prodej City Empiria se řadí mezi nadprůměrné transakce v oblasti komerčních realit z hlediska ceny. Ta bude zřejmě o něco vyšší než před osmi lety.

71,5 milionu eur (cca 1,8 miliardy korun) zaplatil holding Generali PPF v roce 2010 za výškovou budovu City Empiria.

Český kapitál válcuje zahraniční

"Tipoval bych si, že se mezi zájemci o City Empirii objeví spíše české realitní fondy," říká Alexander Rafajlovič, partner v poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Zahraniční investoři v Česku vyhledávají typicky buď zbrusu nové komerční nemovitosti, anebo starší budovy slibující vyšší výnos než šest sedm procent ročně. City Empiria, jejíž výnos dosahoval 7,5 procenta, je sice v zavedené lokalitě a také dobře pronajatá, ale už to není nejmodernější administrativní centrum.

City Empiria nabízí 22 500 metrů čtverečních nájemních ploch. Budova je užší než například City Tower nebo novější Enterprise, rovněž u stanice metra Pankrác. Podle Rafajloviče je proto vhodnější pro menší nájemce, protože velké firmy preferují být na co nejmenším počtu podlaží.

Údaje realitněporadenské firmy CBRE dokládají, že v letošním roce je v investicích do komerčních realit zatím aktivnější tuzemský kapitál. Za prvních šest měsíců letošního roku se zobchodovaly větší administrativní a obchodní centra či průmyslové nemovitosti dohromady za 941 milionů eur a podíl českých investorů na celkovém objemu dosahoval více než 70 procent.

Jen ve druhém čtvrtletí Češi podle CBRE uzavřeli 16 velkých realitních obchodů. Mezi největšími byl prodej nákupního centra Futurum v Hradci Králové skupině CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka.

Realitní fond České spořitelny, přes který investují i méně majetní Češi, zase koupil administrativní komplex Metronom v pražských Butovicích za 2,3 miliardy korun.

Další silný rok

"V druhé polovině roku by se mohly prodat komerční nemovitosti celkově až za dvě miliardy eur a to už bude aktivnější zahraniční kapitál," odhaduje Chris Sheils, ředitel investičního oddělení v CBRE. Tím by se rok 2018 podle Sheilse zařadil mezi čtyři historicky nejúspěšnější roky.

Na prodej je třeba pražský byznyspark Waltrovka nebo ostravské obchodní centrum Forum Nová Karolina. A v obou případech požadují vlastníci za svou nemovitost v přepočtu přes šest miliard korun.

Význam pojišťoven coby investorů do tuzemských komerčních nemovitostí postupně narůstá. Skupina Generali sice prodává City Empirii, ale zároveň podle informací HN jedná o koupi kancelářské budovy Main Point Pankrác. Ta byla dokončena koncem loňského roku v sousedství věžáku City Empiria.

Skupina Generali vlastní od loňska také paláce Euro a Astra na Václavském náměstí v Praze a další kancelářské budovy, jako je Palác Křižík v Praze 5 či dům v Pařížské ulici. Do realit investuje v Česku také pojišťovna Allianz.

