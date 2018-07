Známá americká fráze "co se stane v Las Vegas, zůstane v Las Vegas" říká, že každý si může občas vyhodit z kopýtka a napáchané hříšky si pak nechat jen pro sebe. Donald Trump si ale plete Las Vegas s Helsinkami. Jenže zatímco on se rozhodl mlčet o tom, co vše se na summitu mezi ním a Vladimirem Putinem odehrálo, Moskva už informace pouští.

Putin na společné tiskovce s Trumpem v Helsinkách uvedl, že Robert Mueller, který v USA vyšetřuje ruské zasahování do amerických prezidentských voleb 2016, by mohl být v Moskvě přítomen výslechu svědků na ruské straně. Ale výměnou za to by Rusové mohli obdobně ve Washingtonu vyzpovídat Američany, kteří zajímají je. Trump to přímo na tiskovce označil za "úžasný nápad".

Už to se zdálo dost podezřelé, ale americké diplomacii přímo vyrazilo dech, když Moskva dva dni po summitu uvedla, že Putin chtěl po Trumpovi, aby mu takto předhodil bývalého velvyslance USA v Moskvě Michaela McFaula. Od první chvíle, kdy v únoru 2012 přišel do Ruska, byl McFaul osočen, že pracuje proti Putinovi, on a jeho rodina byli šikanováni, po necelých dvou letech se z Ruska vrátil.

Nicméně Putin by si patrně chtěl ještě vyřídit účty.