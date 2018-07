Bezkontaktní platební náramky, kterými se návštěvníci festivalů prokazují při vstupu a následně platí za občerstvení, se letos postaraly o pozdvižení. Poprvé se použily v tak masovém měřítku a přinášejí výrazný přehled o tržbách i možnost jejich růstu. Ovšem části návštěvníků přechod na plně bezhotovostní systém nevyhovuje.

S platebními náramky se setkali návštěvníci festivalů Metronome a Aerodrome či koncertu Rolling Stones v Praze. Bezhotovostní budou i Hip Hop Kemp, Sázavafest, Let It Roll či Brutal Assault. Navzdory nevoli části návštěvníků se však bezhotovostní fungování festivalů nejspíš ještě rozšíří. A to i přesto, že náklady festivalů na bezhotovostní systém jdou do milionů korun.