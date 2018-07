Hned čtyři velké globální sportovní akce se chystají na revoluci. Ta se dotkne i českých týmů. Jde o fotbal a jeho mistrovství světa (pořádá FIFA) a mistrovství Evropy pod hlavičkou UEFA. Druhým sportem je tenis a tradiční Davis Cup (pro muže) a Fed Cup (pro ženy).

Všechny změny mají jedno společné. Snahu zapojit do turnajů víc zemí, díky tomu prodat dráž televizní práva či reklamu a vydělat víc. Jak budou zmíněné akce vypadat a co to znamená pro českou fotbalovou a tenisovou reprezentaci a jejich podporovatele?

Zahrát to najednou

O novém modelu Davis Cupu se bude hlasovat na srpnovém zasedání valné hromady Mezinárodní tenisové federace (ITF). Poprvé se o něm hlasovalo už loni, návrh tehdy ještě neprošel. Nyní to ale vypadá, že zbytek světa si změnu odsouhlasí. Před pár dny například podporu novému systému vyjádřil silný a vlivný francouzský tenisový svaz, který mimochodem vlastní nejvíc titulů v 118leté historii soutěže, a sice deset včetně toho posledního z loňska. Letos Francouze čeká semifinále v září. Čechy pak ve stejném termínu jen baráž v Maďarsku.

Hlavní změny? Prvního kola, které dosud hrálo šestnáct týmů, se zúčastní 24 týmů a střetnou se nejprve standardním způsobem jako dosud na domácím nebo venkovním hřišti. Počítá se s termínem týden po Australian Open na přelomu ledna a února. Dvanáct vítězů pak postoupí do finále hraného už turnajovým způsobem v jednom zvoleném místě na konci sezony. K dvanáctce postoupivších se automaticky přidá čtveřice semifinalistů z předchozího roku, kteří budou mít zajištěn přímý postup. Nyní to budou Francouzi, jejich soupeři Španělé a také Chorvati a Američané.