Obecně platí, že lokální historky často odhalují širší souvislosti. To je také případ nynějšího dění v Praze, které naplno rozkrývá podstatu hnutí ANO. Zmatky kolem kandidáta na primátora, celkově chaotické působení formace v posledním volebním období plus řeči, kterými se Babiš a jeho lidé vše snaží zamaskovat − to jsou příběhy odhalující tři základní charakteristiky Babišova hnutí: autoritářství hraničící se samoděržavím, brutální konflikt mezi sliby a realitou a marketing za hranicemi drzosti.

Především se definitivně ukázalo, že ve straně neexistují základní demokratické mechanismy. Podobně jako před čtyřmi lety, kdy Andrej Babiš vytáhl jako kandidáta na primátora nejdříve Jana Kasla, pak Martinu Schopperovou a nakonec Adrianu Krnáčovou, i letos pražskými straníky schváleného Patrika Nachera svévolně nahradil byznysmenem Petrem Stuchlíkem.

Je vidět, že ANO prakticky funguje dle tradic "demokratického centralismu" předlistopadové komunistické strany. Nejdříve si straníci smějí poklábosit o tom, co nebo koho by si tak představovali, ba je jim povoleno i něco odhlasovat. Ale ve finále rozhodne politbyro úplně opačně. ANO vlastně totalitní partaj ještě překovává, protože v něm nerozhoduje politbyro, ale osobně Andrej Babiš. A straníci nejenže musí rozhodnutí přijmout, ale ještě se od nich očekává, že ho aklamací potvrdí, zřejmě coby manifestaci nekonečné loajality k šéfovi. Což se také o víkendu stalo, partaj Babišem přeoranou pražskou kandidátku potvrdila.

Připomíná to starý vtip z osmdesátých let: "Copak vy nemáte vlastní názor?" "Mám, ale vůbec s ním nesouhlasím". Zvlášť smutný pohled je na Patrika Nachera, který deset let bojoval proti lichvářským praktikám a teď přikyvuje tomu, že je nahrazen Petrem Stuchlíkem, který je investorem ve firmě Fair Credit, jež se něčím na hranici lichvy (RPSN v extrémních případech přes 200 procent) zabývá. Tohle už je situace, kdy loajalita přechází v orwellovský doublethink…

V Babišově hnutí ANO je zkrátka méně vnitrostranické demokracie než v současné komunistické straně. Což je obecně varující. Když někdo nerozlišuje mezi termíny šéf a předseda, bude to dělat vždy. Když má Babiš takový despekt ke členům vlastní partaje, a neváhá ho prakticky projevit, jaký skutečný vztah asi může mít k občanům země, za jejíhož šéfa se nyní zjevně považuje?