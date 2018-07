Ruský parlament ve čtvrtek v prvním čtení schválil zvýšení hranice pro odchod do důchodu o pět let pro muže a o osm let pro ženy. Návrh je v Rusku mimořádně nepopulární, odmítá ho 90 procent Rusů. Jejich odpor se odráží i na popularitě ruského prezidenta Vladimira Putina. Státní sociologický ústav VCIOM, který každý týden měří popularitu politiků, zaznamenal od konce května propad ruského prezidenta ze 45 bodů ve svém indexu na 37 bodů. Index počítá rozdíl mezi procentem lidí, kteří k politikovi mají kladný vztah, a mezi těmi, kteří ho mají záporný.

Ministr práce a sociálních věcí Maxim Topilin argumentoval tím, že reforma umožní vládě zvýšit penze. Od roku 2019 se budou zvyšovat každý rok o tisíc rublů a v roce 2024 průměrný důchod dosáhne částky 20 tisíc rublů (asi 9400 korun). "Na rozdíl od západních zemí Rusko nezvyšuje věk pro odchod do penze kvůli nedostatku peněz, ale aby mohlo důchody zvýšit," argumentoval před poslanci. Tvrdil, že v 90. letech se věk zvyšovat nemohl kvůli prudkému snížení příjmů obyvatelstva, růstu úmrtnosti a snížení porodnosti. Nyní stoupla průměrná délka dožití, zlepšila se zdravotní péče a podmínky práce.

Nepřesvědčil ani zdaleka všechny poslance. Pro návrh hlasovalo jen vládnoucí Jednotné Rusko, zatímco komunisté, Žirinovského liberální demokraté a Spravedlivé Rusko hlasovali proti. Nebylo jim to nic platné, Jednotné Rusko má v parlamentu ústavní většinu. Ale i zde byli odpadlíci. Proti hlasovala excentrická bývalý prokurátorka Natalja Poklonská. Vedení strany už dříve varovalo, že pokud někdo bude hlasovat proti, může se s politickou karié­rou, přinejmenším v rámci Jednotného Ruska, rozloučit.