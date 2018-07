Nejdříve architekt Jan Kasl, potom podnikatelka Martina Schopperová, nakonec bývalá ředitelka Transparency International Adriana Krnáčová. Řetězová výměna lídrů na pražské magistrátní kandidátce hnutí ANO v roce 2014 připomínala "tahání králíků z klobouku". Po čtyřech letech se to opakuje. Babišovo hnutí, tušící v hlavním městě porážku, na poslední chvíli postavilo do čela kandidátky člověka, který by měl zřejmě více vyhovovat naturelu městského liberálního voliče. Úspěšného podnikatele Petra Stuchlíka, muže žijícího v registrovaném partnerství, zasazujícího se o práva žen a homosexuálů. Nicméně i v samotném Babišově hnutí vzrůstají pochyby, zda opětovný zásah centrály do kandidátky může přinést očekávaný efekt, když většina voličů ANO se momentálně rekrutuje ze sídlišť. "A tam mají lidé jiné preference než v pražské kavárně," říká pro HN jeden z odborníků z oblasti public relations, který s hnutím ANO úzce spolupracuje.

ANO před první porážkou? Babišovo hnutí je dlouhodobě suverénní v celé zemi, v Praze ale nemá nic jisté. Před čtyřmi lety ANO vyhrálo komunální volby se ziskem 22,08 procenta, ve sněmovních volbách získalo v Praze 20,35 procenta. V těsném závěsu byli piráti a ODS. Vzhledem k nepřesvědčivému výkonu primátorky Adriany Krnáčové je možné, že "zpovykaní Pražáci" dají na podzim najevo, že experiment s Babišovým hnutím považují za ukončený. Ztráta Prahy, jejíž rozpočet je 70 miliard korun, by byla pro Babiše vážnou a nejen symbolickou ranou.

Podle jeho názoru liberálně orientovaným intelektuálům Stuchlíkův podnikatelský příběh nemusí nijak imponovat. Nejde totiž o žádného technologického "selfmademana", nýbrž o zakladatele firmy Fincentrum, působící v oblasti finančního poradenství. Tedy z branže, kterou má většina voličů spojenou hlavně s prodejem předražených životních pojistek.

Kádrový profil nového volebního lídra hnutí ANO nijak nevylepšuje ani fakt, že investoval do firmy Fair Credit, která vydělává na půjčkách s vysokým úrokem. Stuchlík se sice brání nálepkám, že je lichvář, hovoří o sobě jako o pouhém pasivním investorovi, nicméně pro politickou konkurenci v hlavním městě může být v tomto směru velmi snadnou kořistí. Záleží, jak agresivně bude volební kampaň vedena.

"Lichva" jako koule na noze. Investorské angažmá Petra Stuchlíka ve firmě, která nabízí půjčky s RPSN ve výši několika set procent, je vážný politický problém. Dokonce i Babišem odstavený kandidát na primátora Patrik Nacher říká, že takové navýšení je "lichvářské". Rošáda, ke které Babiš sáhl, vypadá nyní spíš jako výraz personalistického zoufalství než důkladně promyšlený krok.