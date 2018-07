V politice není nikdy nic jisté. Ani výsledek vzešlý z referenda. Lidé přece mohou hlasovat znovu a jinak než napoprvé. "Pokud demokracie nedokáže změnit názor, přestává být demokracií," říká Donald Tusk, bývalý polský premiér, který dnes řídí Evropskou radu, tedy summity lídrů zemí Evropské unie.

K odchodu Velké Británie z EU teoreticky opravdu dojít nemusí. Datum brexitu, 29. březen 2019, může minout jako jakýkoliv jiný den. Ale v praxi je to téměř vyloučené. "Nevzpomínáme si na záležitost, která by byla tak nepravděpodobná, ale přitom by v médiích dostávala tolik prostoru, jako je možnost odvolání brexitu," napsal před časem analytický server Eurointelligence.

Konzervativci i labouristé, tedy hlavní britské politické strany, změnu pohledu na brexit vylučují. Zdůrazňují, že plně respektují výsledek předloňského referenda. A rozhodně nemají v úmyslu vyvolat nové.

Podle průzkumů veřejného mínění si dnes jen něco málo přes 40 procent Britů myslí, že rozhodnutí odejít z EU bylo správné. Zároveň ale 53 procent občanů trvá na tom, aby vláda naplnila výsledek referenda. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by si jasná většina Britů přála hlasování o členství v EU opakovat.