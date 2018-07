Sto dvanáct miliard korun je téměř desetina českého státního rozpočtu za loňský rok. Je to však také suma, o kterou přijde americká společnost Google. Rekordní pokutu − v eurech 4,34 miliardy − jí vyměřila Evropská komise. Vadí jí, že Google coby výrobce nejrozšířenějšího mobilního operačního systému Android nutí výrobce, aby do telefonů instalovali jeho aplikace. Podle Bruselu to je zneužití dominantního postavení na mobilním trhu: na Androidu běží čtyři chytré telefony z pěti.

Google, který za 20 let své existence vyrostl ve třetí největší technologickou firmu světa, se do podobných problémů nedostává poprvé. Loni mu Brusel dal pokutu téměř 2,5 miliardy eur: pro změnu za zvýhodňování svého cenového srovnávače, který se lidem zobrazuje při googlování.

Samotné pokuty americký gigant s ročními tržbami přes 100 miliard dolarů podle analytiků neohrozí. Zásahy Bruselu ale budou mít jednoznačný dopad na jeho byznys, který téměř z 90 procent stojí na prodeji reklamy.

"Google zřejmě bude muset svůj obchodní model zásadně změnit, což může mít dlouhodobý negativní dopad na jeho ziskovost," uvádí hlavní ekonom makléřské společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.