Nebyla to náhoda, nešlo však ani o koordinovaný souběh, když současný a bývalý americký prezident, Donald Trump a Barack Obama, v jeden a ten samý den udělali pro ně velmi neobvyklou věc.

Trump, který se v roli prezidenta předtím ještě nikdy nepřiznal, že by se mýlil, že by měl špatné informace, nebo že by dokonce neřekl pravdu, v úterý připustil, že se spletl. A Obama, který dosud svého nástupce v Bílém domě nekritizoval, přednesl projev, který byl jedním velkým vzkazem Trumpovi. V obou případech to bylo překvapivé, ale i nevyhnutelné. Jak Trumpa, tak Obamu k tomu přiměly mimořádné okolnosti.

Trump se opravdu zmýlil, když si myslel, že mu znovu hladce projde už tolikrát opakované tvrzení, že Rusko nezasáhlo do amerických prezidentských voleb 2016. Když ale v pondělí v Helsinkách přímo po boku Vladimira Putina pronesl, že "nevidí důvod, proč by to Rusko dělalo", bylo to i na Trumpovu Ameriku příliš. To už není o Vás, pane prezidente, ale o důstojnosti úřadu, který zastáváte, o profesní cti a důvěryhodnosti lidí ze zpravodajských služeb, kteří pracují pro bezpečnost naší země, vzkázali Trumpovi i jeho republikáni, a Trump couvnul.

V Helsinkách se prý přeřekl, ve skutečnosti prý chtěl pronést, že "nevidí důvod, proč by to Rusko nedělalo". Samozřejmě, zní to jako trapná výmluva (a také je), ale je to nejblíže, co se kdy Trump dostal k tomu, co se jinak nazývá veřejnou omluvou a přiznáním, že i politik může udělat chybu. Je to komické, ale vzhledem k tomu, že jde o současného prezidenta USA, i velmi vážné.