Nahradí Velkou Británii v EU Japonsko? Minimálně, co se obchodu týče, to nemusí být takové sci-fi, jak to na první pohled zní. Plánovaný brexit a na druhé straně start platnosti dohody o volném obchodu mezi Japonskem a Evropskou unií mají stejné datum − konec března příštího roku.

Dohoda mezi EU a Japonskem podepsaná v pondělí postupně omezí a zruší cla na vzájemný obchod mezi zeměmi, včetně bariér na obchod s automobily. Impulz to bude i pro mnoho českých firem a také potenciální další významné investice japonských společností v Česku.

"Uvolnění bariér vzájemného obchodu může být jedním z parametrů, které pomohou v rozhodování ohledně našich budoucích investic. Nyní jsou ale pro naši značku prioritní jiné asijské trhy, Čína a Indie," říká mluvčí Škody Auto Vítězslav Pelc.

"Zóna volného obchodu mezi EU a Japonskem, kterou by nová obchodní dohoda měla vytvořit, přináší předpoklad pro snazší export našeho piva na japonský trh. Aktuál­ně tam míříme především s pivem Pilsner Urquell," říká mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková. Největší český pivovar přitom loni získala právě společnost ze země vycházejícího slunce − Asahi.