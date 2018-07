Americká divize přerovské společnosti Meopta připravuje druhý inkubátor pro tuzemské exportéry. Zázemí pro to, aby již zavedené střední a menší české firmy mohly proniknout na trh ve Spojených státech, jim nabídne na Floridě ve městě Trinity. První podniky by se do Meohubu měly dostat ve druhé polovině příštího roku, bude jich asi deset a jejich "nábor" začne ještě letos.

"Přemístili jsme náš hlavní byznys na Floridu, kde nyní budujeme vlastní zázemí. Je to příležitost i pro Meohub, pro který tam vyhradíme prostory a služby," říká David Rausnitz, provozní ředitel Meopty USA. Společnost, jež se zabývá optikou, českým firmám propůjčí kanceláře, poskytne jim služby a dohromady založí v USA společnost, ve které bude mít výrobce dalekohledů nebo mikroskopů 20procentní podíl. Meopta tak má sama zájem na tom, aby firmy z jejího hubu v USA uspěly.

Rodina Rausnitzových, která Meoptu vlastní, v roce 2015 otevřela první inkubátor pro tuzemské podniky v New Yorku. Spolupracovala na tom s Asociací malých a středních podniků (AMSP), jež pro hub pomáhala vybrat vhodné firmy. Těch bylo zpočátku pět, šlo o společnosti Bushman, BetaControl, Holík International, Prowork a Romill. Postupně se však zapojilo více firem, mezi nimi například Hamé nebo Respilon.