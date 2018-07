Už příští měsíc by stát mohl začít používat silný nástroj na zrychlení stavby dálnic a dalších důležitých dopravních staveb. Jde o radikální změnu, která se týká vyvlastňování nemovitostí a budování dálnic by mohla uspíšit až o pět let.

Pokud se v současnosti stát s vlastníkem pozemku na odkupu nedohodne a rozhodne se ho vyvlastnit, musí často řadu let čekat, než spor vyřeší soud. Podle novely, kterou včera schválili senátoři, by stát díky takzvanému mezitímnímu rozhodnutí mohl začít stavět i na pozemcích, které mu ještě nepatří.

Za novelou stojí ministr dopravy Dan Ťok (ANO) a skupina poslanců ze všech sněmovních stran.

Co je v novele Důležité stavby ◼ Na seznamu, který je přílohou zákona, jsou všechny tuzemské dálnice a pět silnic první třídy.

◼ Rychleji se mohou stavět také železnice. Důležité je třeba spojení mezi Prahou a Kladnem s napojením na Letiště Václava Havla. Na seznamu jsou i plánované vysokorychlostní tratě.

◼ Novela se týká i vodních staveb – plavebního stupně Děčín a Přelouč.

◼ Na seznam se dostala také ranvej pražského Letiště Václava Havla i nové oplocení letiště.

◼ Rychleji by se mohla stavět i infrastruktura pro vysokorychlostní internet. Rychlejší úřady ◼ Úřady budou mít u důležitých staveb dva měsíce na to, aby k nim vydaly závazné stanovisko. Pokud to neudělají, bere se to tak, že nemají námitky. Pravidlo se netýká posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Cílem je zrychlit jednání úředníků. 52 kilometrů nových dálnic postavil stát v loňském roce. Letos by to mělo být 163 kilometrů.

Novinka začne platit 15 dnů poté, co ji podepíše prezident Miloš Zeman. Což může být velmi brzy. "Pan prezident podporuje veškeré kroky, které povedou k vyšší investiční aktivitě, tedy i k urychlení výstavby dopravní infrastruktury," napsal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.