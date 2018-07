Počet cestujících na pražském Letišti Václava Havla stoupl za první půlrok meziročně o desetinu. Od ledna do června tak přes Prahu prošlo 7,43 milionu lidí. K růstu přispělo navyšování kapacit současných spojů, kterých je nyní přes 150, a zavádění nových linek, jako je třeba sezonní spojení s Filadelfií v USA, kam od května létají aerolinky American Airlines.

"Podobný vývoj očekáváme až do konce roku 2018, kdy se celkový počet odbavených cestujících může přiblížit nové rekordní hranici 17 milionů," řekl předseda představenstva firmy Letiště Praha Václav Řehoř.

Z Prahy se letos zatím nejvíce létá do Velké Británie, která zaznamenala nárůst o 12 procent. Přímo do Londýna, na jehož šest letišť létá z Prahy celkem šest leteckých společností, se počet odbavených cestujících zvýšil o šest procent.

Vytížené byly i lety do Paříže, Moskvy a Amsterdamu. Vůbec nejvyšší nárůst zaznamenalo pražské letiště na linkách do Barcelony, kde se počet cestujících díky navýšení spojů zvýšil téměř o 51 procent.

Pro růst pražského Letiště Václava Havla je důležité, aby nadále rostl počet dálkových linek. Na nich létají větší stroje, které přepraví více cestujících. "Díky nové přímé lince do Filadelfie a posílení leteckých spojení do Kanady došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do Severní Ameriky o 88 procent," potvrdil Václav Řehoř. Nejdůležitější jsou pro letiště v Ruzyni dálkové lety do Číny.

K dalšímu růstu počtu cestujících může přispět zvýšení počtu spojů. Od 1. července zahájila provoz druhé denní linky do Dubaje společnost Emirates, ve stejný den otevřel svou šestou denní frekvenci do Moskvy ruský dopravce Aeroflot. Již příští týden spustí nový spoj do Londýna nízkonákladový letecký dopravce easyJet.

Další nová spojení se na Letišti Václava Havla plánují v zimní sezoně. Půjde především o nové linky společnosti Ryanair do Paříže, Pisy, marocké Marrákeše, izraelského Eilatu či Ammánu v Jordánsku. Další linky otevře easyJet, který bude létat do Belfastu v Severním Irsku. Počet letů do Londýna pak navýší British Airways.

Množství cestujících v Praze roste každoročně od roku 2012, kdy jich bylo necelých 11 milionů. Minulý rok letiště v Praze odbavilo 15,4 milionu cestujících. Vedení letiště předpokládá, že v roce 2025 počet cestujících v Ruzyni dosáhne hranice 20 milionů. Podle analýzy Euromonitor International se do roku 2022 zvýší i počet Čechů, kteří využívají letadlo, celkem na 3,6 milionu.

Nárůstem pasažérů odůvodňuje letiště rozvojové plány. Do rozšíření terminálů, výstavby druhé letové dráhy a další infrastruktury má jít celkem 27 miliard korun.

V prvním odstavci jsme opravili název americké letecké společnosti z chybného United Airlines na správné American Airlines. Čtenářům se za záměnu obou firem omlouváme.

