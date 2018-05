Společnost CEFC Europe by se nakonec mohla vrátit pod kontrolu Číňanů. Jednání o podmínkách klíčové transakce směřují k dohodě. Slovensko-česká skupina J&T, která minulý týden pražskou pobočku CEFC ovládla kvůli obavám z nevrácení půjčky v řádu miliard korun, však zůstává opatrná.

Vyplývá to z vyjádření vysoce postavených zdrojů HN z obou stran sporu. Oficiálně uvedené firmy nechtějí vývoj jednání komentovat. Stále tak není jisté, zda se naplní plán, podle něhož by dluhy za CEFC Europe zaplatila čínská státní skupina CITIC Group a následně by J&T předala kontrolu nad firmou zpátky Číňanům, respektive jejich českým manažerům v čele s Jaroslavem Tvrdíkem.