Zoufale neúspěšný prezident. K takovému závěru musel dojít každý, kdo poslouchal středeční řeč Miloše Zemana na Žofínském fóru. Stačilo její obsah selským rozumem porovnat s realitou za okny Žofínského paláce.

Že se snaží snížit bariéru mezi ovládajícími a ovládanými, tvrdila hlava státu na setkání podnikatelů, věnovaném tématu občanské odpovědnosti. A jaký je výsledek? Rozdělení společnosti na "my dole" a "oni nahoře" nebo "my na venkově" a "oni v Praze" je nejdramatičtější od listopadu 89. I proto v posledních volbách zvítězila vybičovaná nespokojenost lidí, kteří se považují za ovládané.

Zemi pak díky Zemanově podpoře ovládl oligarcha Andrej Babiš, jehož kabinet v demisi zastupuje už šestý měsíc jen 29 procent obyvatelstva. Demonstrace občanů proti premiérově neschopnosti sestavit vládu svého hnutí ANO bez pomoci extremistů prezident označil za nerespektování výsledku voleb. To že je snaha o snížení bariér?

Zeman se na Žofíně zasnil i o sbližování zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zaměstnanci by prý měli být motivováni participací na zisku i ztrátě. Jenže ani na tomto poli Zeman nikdy nic neprosadil, byť býval premiérem. Raději z nečinnosti viní odbory.

Říká se, že jaký pán, takový krám. Od chvíle, kdy Zeman před pěti lety usedl na Hradě, přetváří Česko k obrazu svému. Seriózní úsilí Václava Havla o zapojení všech občanů do správy vlastní země a do věcí veřejných je v troskách. Zeman "snižuje" bariéru mezi ovládajícími a ovládanými maximálně tak, jako to kdysi dělával "dělnický" prezident Klement Gottwald − tedy ji spíš vytváří. Přibližuje se nejnižším vrstvám vulgarismy ve svých projevech, zesměšňuje protivníky, vede monology v sobě nakloněném médiu a jako svátost oltářní se tu a tam nechává vystavovat v regionech. Hrad se pod záminkou bezpečnosti uzavřel. S kým vším a o čem jedná prezident, je záhadou stejnou, jako jeho zdravotní stav.