Zvýšená ochrana osobních údajů dává v digitální době smysl. Nikdo nemá zájem na tom, aby jeho osobní data kolovala po internetu nebo aby byl obtěžován telefonáty s obchodními nabídkami. Zpřísněné nakládání s daty je tedy v zásadě logický krok. Mělo by se při něm ale více využívat selského rozumu, což GDPR v mnoha směrech postrádá. Místo abychom totiž data cíleně chránili, budeme většinou pouze barvit trávu nazeleno.

Nejde jen o to, že samotné nařízení má ve svém výkladu řadu otazníků a není zcela jasné, jak bude vše v praxi probíhat. Horší je skutečnost, že Evropská unie nařizuje plošné opatření, aniž by se přihlédlo k národním specifikům. Jestli se něco totiž opravdu nepovedlo, pak je to tolik proklamované "Mysli globálně, jednej lokálně".

GDPR zaváděné pro podnikatelský sektor ale potřeby místního prostředí zcela opomíjí. Nikdo nezpochybňuje náročnější režim pro velké firmy, připusťme i střední podniky a v krajní verzi pro všechny právnické subjekty nebo podnikatele pracující s velkým množstvím dat fyzických osob. Konečně, zneužití dat z Facebooku ve prospěch politické kampaně je jasný důkaz, že je třeba údaje chránit. V České republice má ale IČO rovněž 991 tisíc osob samostatně výdělečně činných, což je v porovnání k počtu obyvatel evropský rekord. V polovině případů se jedná o přivýdělky, v drtivé většině jde o živnosti, které vykazují tržby v řádu stokorun denně. V reálu pak bude muset každý natěrač, kominík nebo uklízečka na zkrácený úvazek pracující na živnostenský list prokazovat, že mají nastavené procesy, které chrání data jejich klientů.