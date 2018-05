Rizikem pro stabilitu eurozóny je podle ekonomů to, že tamní banky často drží velké množství státních dluhopisů své vlastní země. Pokud se tato země dostane na pokraj bankrotu − jako třeba Řecko −, krachují kvůli tomu i banky. A naopak: problémy domácích bank mohou stáhnout do propasti jejich zemi. V nedávné krizi to zažili Irové a Španělé. Státní rozpočty měly zdravé, dokonce přebytkové, ale oba státy nakonec musely požádat o mezinárodní pomoc kvůli bankovní krizi.

Evropská komise chce toto "smrtící objetí" mezi státem a jeho bankami přetnout návrhem na vznik Evropského bezpečného dluhopisu. Má jít o dluhopis, jenž v sobě bude obsahovat státní bondy všech zemí eurozóny. A to na základě velikosti jejich ekonomiky.