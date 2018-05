Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) začne platit na území celé Evropské unie již tento pátek. V Česku přitom pětina firem o novince neví nebo netuší, co pro ně nařízení znamená, jak vyplývá z průzkumu EOS Group v 17 evropských zemích. To je vůbec nejhorší výsledek na starém kontinentě. Nelichotivé skóre pro Česko přinesl i nedávný průzkum advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha. Z něj vyplynulo, že téměř 52 procent lidí netuší, co GDPR vůbec znamená.

Nařízení straší Čechy

Celoevropský průzkum EOS Group poukázal na to, že právě Češi se nařízení obávají nejvíce z celé Evropy. Samotné GDPR má přitom zásadní důležitost jen pro třetinu českých společností.