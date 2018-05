Pronájmy a prodeje nemovitostí napřímo, tedy bez využití realitních kanceláří nebo makléřů, v Česku rostou. Lidé tím mohou ušetřit nemalé peníze. Důvodem pro obcházení realitních makléřů jsou také ne zrovna dobré zkušenosti s jejich službami. Problémy s jejich kvalitou mají i v Německu, říká v rozhovoru s HN Hendrik Meyer, ředitel serveru Bezrealitky.cz.

HN: Říkáte, že dnes jde asi pětina obchodů s bydlením přes Bezrealitky.cz, jak jste k tomuto číslu došli?

Vycházíme z počtu inzerátů, které mají realitní kanceláře na svých webech, nebo ze srovnání nabídky bytů a domů na prodej na Sreality.cz. Jsme číslo jedna v pronájmech, v prodejích posilujeme každý měsíc. Teď už se přes nás každý měsíc prodává skoro 600 bytů, rodinných domů nebo chalup. A naše návštěvnost je podobná jako na velkých realitních inzertních serverech, každý měsíc máme 600 tisíc unikátních návštěvníků.

HN: Jaký je hlavní zdroj příjmů Bezrealitky.cz?

Máme čtyři zdroje příjmů. Tím prvním je 200 korun za umístění inzerátu na náš web. Nabízíme ale i různé balíčky. Nedávno jsme vytvořili komfort balíček za 10 tisíc korun, který obsahuje smlouvu, focení nemovitosti, energetický štítek. Tedy všechno až na prohlídky.

Hendrik Meyer (45) Výkonným ředitelem portálu Bezrealitky.cz byl jmenován loni v březnu. Předtím byl více než čtyři roky obchodním ředitelem v CK Fischer. Meyer má dlouholeté zkušenosti z telekomunikací – pracoval v pražských pobočkách společností Vodafone a LG Electronics. Svou kariéru začal Meyer v Německu ve firmě Bosch a před 20 lety rozjížděl v Česku a na Slovensku byznys s mobilními telefony této značky. Meyer je absolventem Univerzity aplikovaných věd v Lipsku.

Druhým zdrojem příjmu je reklama. Díky vysoké návštěvnosti u nás inzerují i známí developeři, banka a další velké společnosti. Třetím pilířem jsou naše služby − lidé si od nás mohou koupit jako samostatnou službu jen to, co potřebují. Například jen energetický štítek nebo nacenění nemovitosti. Čtvrtým zdrojem příjmů je premium účet, který je hlavně pro zájemce o pronájem. Zjistili jsme, že kvůli obrovské poptávce reaguje na inzeráty spousta lidí. Majitel za dva dny dostane třeba 140 e-mailů, většinu z nich mohou tvořit dotazy nájemců, zda je byt ještě volný.

HN: Ale je to i naopak. Zájemce o pronájem bytu se ozve na několik inzerátů a nedostane žádnou odpověď…

Ano, to je špatně. Majitelé dostávají spoustu e-mailů, aniž by měli možnost si je filtrovat. Neví, kdo je reálný zájemce. Proto jsme pro zájemce o pronájem připravili premium účet, na němž si založí profil, může tam dát svou fotku, něco o sobě říct, jestli má zvíře, jestli kouří, jaké má vzdělání… Vlastníci chtějí vědět, koho si pouští do bytu. Je tam i možnost ověřování bezdlužnosti přes Creditcheck, aby majitel věděl, jestli zájemce nemá dluhy nebo není v insolvenci. To všechno vidí majitel bytu, když ho zájemce kontaktuje, ostatní lidé se k těmto údajům samozřejmě nemají šanci dostat.

Odpovědi uživatele s premium účtem se majitelům zobrazují přednostně. Zájemce o pronájem se o nových inzerátech, které odpovídají jeho profilu, dozví dříve než ostatní, a může tak okamžitě reagovat.