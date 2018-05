Pořídit si vlastní byt je pro mnoho lidí v Česku stále těžší. Ceny tu v posledních letech rostly nejrychleji v Evropě, zdražují i nájmy. A také hypotéky, jejichž získání je navíc složitější než dřív kvůli přísnějším regulacím. Zhoršení dostupnosti bydlení nejvíc pociťují mladí lidé. Sehnat nájem za příznivou cenu nebo úvěr na celou nemovitost je už prakticky nemožné. Podpora bydlení se proto stává výrazným tématem pro politiky: už v létě by se lidé do 36 let měli dočkat půjček, které budou levnější než hypoteční úvěry.

Návrh připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, už v červnu by o něm měla rozhodnout vláda Andreje Babiše. Ve zbytku letošního roku chce lidem prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení rozpůjčovat 650 milionů korun, v dalších letech zhruba miliardu. "Jak se první informace objevily v médiích, mladí volají jak o život a poptávka po připravovaných půjčkách začíná být opravdu veliká. Už začínají chodit s projektovými dokumentacemi, jestli se do zvýhodněného úvěru vejdou," říká ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (ANO).

Na nákup nebo stavbu domu si takto mohou lidé půjčit až dva miliony korun, na byt 1,2 milionu. Podle Dostálové úrok těchto státních půjček může začínat už od jednoho procenta ročně s fixací na pět let. Podle poslední, dubnové statistiky Fincentrum Hypoindexu byla průměrná sazba hypoték v bankách 2,51 procenta.

Problém se schvalováním ve vládě Dostálová nečeká. "Moc připomínek k návrhu nebylo. Předpokládám, že ho vláda schválí a nové půjčky na bydlení spustíme během léta," prohlašuje. Jde o změnu, která začne platit po schválení kabinetem − nebude se tedy protahovat hlasováním ve sněmovně.

Státní půjčky na bydlení už existují, ale mladí je především kvůli levným hypotékám v minulých letech téměř nevyužívali. Úrok byl skoro stejný jako u hypoték, ale lidé si mohli půjčit nejvýš 600 tisíc korun a také maximálně na polovinu ceny domu či bytu. "Když si pak šli pro chybějící peníze do bank, dozvěděli se tam, že jim půjčí stejně výhodně. Státní půjčku si proto nakonec nevzali," tvrdí Dostálová. Pro dokreslení: státní úvěr loni využilo jen 31 lidí, předloni pouhých 17 lidí. Rozpůjčovaná suma nedosáhla ani 30 milionů korun.

Nově mají být státní půjčky až do 80 procent hodnoty nemovitosti. Jenže vzhledem ke zmíněným stropům dva miliony na dům a 1,2 milionu na byt to však nebude ve větších městech stačit. "Necílíme na Prahu a další velká města, kde jsou vyšší příjmové skupiny, ale spíš na venkov," říká Dostálová. Smyslem je podle ní i to, aby se zpomalilo vylidňování venkova, odkud mladí lidé často odcházejí do měst.

Nová podoba státních půjček na bydlení v bankách budí rozporuplné reakce. "Banky rozpůjčují kolem 200 miliard korun ročně, stát počítá jen s miliardou. Takže to pro nás není konkurence. Klienti bankám ale můžou začít nadávat kvůli úrokům, které budeme mít vyšší než státní půjčky. Zase to přiživí debaty o nenažranosti bankéřů," říká Ondřej Hák, ředitel úvěrových produktů Equa bank.

Premiér v demisi Andrej Babiš mluví o nutnosti pomoci lidem s bydlením od loňského vítězství ve volbách. Tuto pomoc měl jeho menšinový kabinet v programovém prohlášení a objevila se i v návrhu programu možné vlády ANO se sociální demokracií. Šéf ČSSD Jan Hamáček dokonce uvádí jako jeden z důvodů vstupu do vlády, že ANO má stejně jako ČSSD za cíl zvýšit dostupnost bydlení pro mladé i seniory.

Na bydlení se výrazně zaměřili také piráti, kteří si z něj udělali jedno z hlavních témat před podzimními senátními a komunálními volbami. "Cesta vede přes podporu navýšení obecního bytového fondu, opětovné umožnění vstupu majetku obcí do bytových družstev a územní plánování s regulačním aspektem, aby nevznikaly obrovské projekty jednoho developera, který nabídne byty, na něž lidé velmi těžko dosáhnou," uvedl šéf pirátů Ivan Bartoš na webu strany.