Nepřátelské převzetí čínské společnosti CEFC Europe ze strany skupiny J&T, které proběhlo koncem minulého týdne, vzbudilo obavy z případných odvetných kroků čínské vlády. Podle expertů, které HN oslovily, něco takového zatím nehrozí. Největší investice má v Číně Home Credit ze skupiny PPF Petra Kellnera a automobilka Škoda Auto.

"V této chvíli žádné negativní reakce čínské strany ke sporu nezaznamenáváme. Svaz průmyslu udržuje v Pekingu i několika čínských provinciích dlouhodobě partnerské vztahy s podnikatelskými organizacemi. Kauza CEFC je v tomto ohledu pro nás nevýznamná," říká například mluvčí svazu průmyslu Eva Veličková.

A podobně hovoří i další oslovení experti a diplomati. "Vnímám to jako obchodní spor dvou velkých finančních skupin. Možná to může na ambasádě či velvyslanectví Číny někdo sledovat. Nemyslím si ale, že by to mělo mít nějaké dopady na vztahy mezi jednotlivými zeměmi," říká například europoslanec a kandidát ČSSD na post ministra zahraničí Miroslav Poche.

35 mld. Kč činí hodnota aktiv, které CEFC nakoupila v Česku za poslední tři roky. 450 mil. eur (11,5 miliardy korun) CEFC včas nevrátila skupině J&T Private Equity Group. Ta koncem minulého týdne vyměnila představenstvo CEFC Europe.

Čínská skupina CEFC, respektive několik firem, které fungují pod její hlavičkou, byla v posledních letech nejaktivnějším a nejviditelnějším nákupčím na tuzemském trhu. Její zástupci v čele s bývalým ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem úzce spolupracovali s lidmi kolem prezidenta Miloše Zemana a předseda představenstva CEFC Shanghai International Group Jie Ťien-ming se stal dokonce jeho poradcem.

Za poslední tři roky CEFC nakoupila v Česku aktiva, jejichž hodnota se odhaduje na 35 miliard korun. Rychlý nákup na dluh ale dostal firmu do problémů.

Skupině J&T Private Equity Group včas nevrátila 450 milionů eur (cca 11,5 miliardy korun). A ta tak koncem minulého týdne vyměnila představenstvo CEFC Europe a získala kontrolu nad nemovitostmi v Praze, strojírnami ŽĎAS či fotbalovou Slavií.

Do řešení situace mateřské čínské firmy se kvůli jejímu předlužení pustila i tamní vláda. Podíl ve výši 49 procent chce v CEFC Europe získat jedna z největších tamních skupin CITIC Group. Ta patří státu a její zástupci už byli v Česku několikrát vyjednávat. Právě jejich zájmů by se mohly kroky J&T dotknout.

"Obecně je třeba říct, že prezence českých firem na čínském trhu není moc velká, takže velkou páku na nás Čína nemá. Kroky proti soukromým zahraničním investorům tu historicky už byly, ale není to rozhodně nic častého. Jedinou firmou s velkou investicí, na kterou by mohli Číňané popřípadě tlačit, je tak Home Credit," komentuje situaci Jan Hebnar, bývalý diplomat, jehož konzultační společnost Sinovia se na tamní trh zaměřuje.

Pro Home Credit, který se zaměřuje na spotřebitelské úvěry, se Čína postupně stala jedním z nejdůležitějších trhů. Tento obor je navíc velmi citlivý na státní regulaci. "PPF se k politickým otázkám ani k obchodní strategii nevyjadřuje," odepsala na dotazy HN mluvčí PPF Zuzana Migdalová.

Další významnou českou firmu, která v Číně investuje, je mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Její aktivita je ale v Číně podle Hebnara vnímána spíše jako investice německého Volkswagenu.

Ani Škoda Auto na dotazy, jak současnou situaci vnímá, neodpověděla.

