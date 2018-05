Velcí hráči českého automobilového průmyslu obracejí pozornost k Indii. Tamní vláda oznámila, že v následujících letech výrazně podpoří výrobu aut. Cílem je do roku 2026 téměř ztrojnásobit výrobu na 9,4 milionu osobních vozů ročně.

"Očekává se, že do roku 2020 se stane Indie čtvrtým největším producentem automobilů po Číně, Japonsku a USA," popisuje Tomáš Rousek z indické kanceláře agentury CzechTrade. Přítomnost tuzemských výrobců aut, dílů a součástek na indickém trhu je podle něj proto nevyhnutelná.

Největší plány má v současné době Škoda Auto, která již v Indii působí. Loni dodala zákazníkům na tamním trhu 17 400 vozů, což je téměř o třetinu více než v předchozím roce. V následujících letech tam plánuje investovat zhruba miliardu eur.

Vedení skupiny Volkswagen, do které Škoda Auto spadá, navíc pověřilo českou firmu, aby pro celý koncern vytvořila strategii proniknutí na indický trh.

Cílem koncernu je od roku 2021 v Indii nabídnout dvě cenově dostupná auta značek Škoda a Volkswagen. "Jedním z vozů by mohl být vůz podobně velký jako Škoda Fabia a druhým pak SUV na bázi modelu Volkswagen T-Cross," popisuje předseda představenstva Škody Bernhard Maier. V Indii jsou populární především malá auta. Nejprodávanějším bylo loni Maruti Suzuki Alto. Zájem ale roste i o SUV.

Související Infografika Indický trh rychle roste

Během tří let chce koncern v Indii vyrábět až 300 tisíc aut ročně. Do budoucna počítá s dalším růstem. Škoda má dnes výrobní závod v západoindickém městě Aurangábádu. Plánované zvyšování kapacity si pravděpodobně vyžádá investice do jeho rozšiřování, to však Škodovka zatím nepotvrdila.

Tatra Trucks jedná s armádou

Indie patří už dnes k vůbec nejdůležitějším trhům kopřivnického výrobce nákladních vozů Tatra Trucks. "Klíčovým teritoriem zůstává Česko, kde se loni prodalo 435 tatrovek, následuje právě Indie s 367 vozidly," popisuje mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek.

Aktuálně podnik v Indii jedná o dodávce podvozků pro armádní vozidla. Společnost spolupracuje se státní firmou Beml, v jejíž továrně nedaleko města Bengalúru se vozidla pro tamní trh kompletují. V této spolupráci plánuje Tatra pokračovat i do budoucna.

Český autoprůmysl nestíhá

Podle agentury CzechTrade, která se zaměřuje na export, je nyní pro firmy českého autoprůmyslu ideální čas vstoupit na indický trh.

Tamní ekonomika je na vzestupu. Loni rostla sedmiprocentním tempem a letos se očekává, že zaútočí na pozici páté největší ekonomiky světa. Rychlý a stály růst trhu s více než miliardou zákazníků se proto stává pro zahraniční firmy atraktivnější a s tím roste i konkurence. Vláda v Novém Dillí se navíc pod heslem "Make in India" snaží přilákat do země investory, kteří postaví vlastní výrobní závody a vytvoří nová pracovní místa.

Podle Tomáše Rouska z agentury CzechTrade však tuzemské firmy současný potenciál zatím spíše nevyužívají. Zmiňuje přitom především výrobce automobilových dílů. Ty se agentura před časem snažila nalákat na podnikatelskou misi do Indie.

"Většina oslovených firem argumentovala vytížeností kapacit, kdy mají přebytek poptávky v západní Evropě, a tudíž v současné době necítí tlak na objevování nového trhu, který je navíc z jejich pohledu vzdálený a získání zakázek na něm trvá delší dobu," popisuje Rousek.

Automobilový průmysl v Česku aktuálně zaostává za vysokou poptávkou vyvolanou příznivou ekonomickou situací. Pociťuje to mimo jiné i Škoda Auto, která nedokáže vyrábět tolik vozů, kolik by jich zvládla prodat. Kvůli vysoké poptávce a nedostatku lidí na trhu práce nestíhají také subdodavatelé.

Firmy, které se nezačnou nyní zabývat exportem do Indie, se tam podle agentury CzechTrade v příštích letech již nemusí kvůli silné konkurenci uchytit. "V Indii cesta od prvních kontaktů k pravidelným zakázkám trvá dva či tři roky," vysvětluje Rousek.

Nejznámější českou značkou v Indii se po druhé světové válce stala Jawa. Motocykly této značky se tam nejprve dovážely a později i vyráběly. Indická společnost Mahindra nedávno oznámila, že motocykly Jawa bude licenčně znovu vyrábět. Podobně se v Indii vyráběly traktory Zetor. Také tato značka se v posledních letech začala o indický trh opět zajímat.

