Miroslav Poche

Jeho politickou kariéru na čas zastavila aféra, kdy sponzorský dar 200 tisíc nepředal do stranické pokladny, ale rozepsal na kolegy. V Praze patří mezi nejvlivnější zákulisní hráče ČSSD. Moc má i díky tomu, že v minulosti byl místopředsedou Mladých sociálních demokratů. Členem ČSSD je od roku 1997. Byl zastupitelem hlavního města, angažoval se i na radnici Prahy 3. V roce 2014 uspěl ve volbách do Evropského parlamentu. Miloš Zeman aktuálně odmítá zvažovanou kandidaturu Pocheho na ministra zahraničí, oficiálně to odůvodnil jeho vstřícným vztahem europoslance k migraci.