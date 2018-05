Na příkladu referenda ČSSD by se dalo vyučovat, co je špatně položená otázka. Dotaz straníkům zní: "Souhlasíte s tím, aby ČSSD vstoupila do menšinové vlády s hnutím ANO 2011 za podmínek uvedených v dokumentech Principy koaliční spolupráce a Programové prohlášení vlády ČR?" Na první pohled jasný dotaz. Jenže jsou tady hned tři problémy.

První spočívá v tom, že komunisté tvrdí, že pokud programové prohlášení zůstane tak, jak je, vládu nepodpoří. Konkrétně jim vadí, že se vláda hlásí k rozšiřování zahraničních misí české armády. Nelze tak vyloučit, že se v průběhu referenda bude měnit obsah toho, o čem se hlasuje. Nejde přitom o žádnou maličkost. Mise jsou klíčovým ukazatelem, zda se vláda bude moci označit za prozápadní, proalianční, nebo zda to bude kabinet, který vychází vstříc Rusku. Jak si mají být sociální demokraté jisti, že hlasují o tom, o čem jim vedení tvrdí, že hlasují? Druhá záležitost: do vládní sestavy začal mluvit Miloš Zeman, se kterým bude také třeba uzavřít nějakou dohodu. A z jeho tlaku, aby ministrem zahraničí nebyl Miroslav Poche, lze soudit, že to bude dohoda krvavá. O roli prezidenta jako de facto třetího koaličního partnera se otázka kladená v referendu nezmiňuje. A do třetice: koaliční smlouva se tváří, že obsahuje pojistky proti obcházení ČSSD a faktickému vládnutí Babiše s KSČM a Okamurou. Je ale napsaná tak vágně, že si nikdo nemůže být jist, že pojistky budou fungovat.