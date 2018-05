Ceny bytů za posledních pět let vystoupaly v mnoha lokalitách o 40 procent, nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. V hlavním městě se průměrná cena nového bytu blíží ke 100 tisícům za metr čtvereční. Centrální banka i ekonomové varují před vytvořením bubliny na trhu. To ale nijak nepomáhá těm, kteří chtějí bydlet − nikoliv v luxusu, v centru, ale prostě kdekoliv. Ani při slušném zaměstnání však nemají za co. Bydlení zdražuje rychleji, než rostou mzdy. Paradoxní je, že reálná politická odezva je minimální. Bydlení politiky až na výjimky nezajímá, a pokud ano, tak většinou v souvislosti se zneužíváním sociálních dávek.

X-tá novela stavebního zákona, která platí od ledna a měla celý proces zjednodušit, nevyřešila nic. Vyřídit stavební povolení trvá v Česku v průměru 247 dní. Není výjimkou, že developeři shánějí všechna potřebná razítka přes rok. Jediné, co novela stavebního zákona přinesla, je volání po novém, lepším zákoně, jehož vytvoření ovšem bude trvat dalších pár let.

Samostatnou kapitolou je Praha, kde ceny rostou nejvíc a kde se také soustřeďuje poptávka. V hlavním městě stavby povoluje 22 stavebních úřadů, přičemž každý vyžaduje něco jiného. Jednotná metodika neexistuje. Způsobů, jak zkomplikovat developerům život, jsou oproti tomu tisíce. Těžko se divit, že se počet nově vydaných stavebních povolení limitně blíží nule.

Sociální bydlení je úplně passé. Zákon o něm, který připravovala Sobotkova vláda, shodili poslanci. Politici nenašli shodu, kdo by měl vlastně v takových bytech bydlet a kdo by o tom měl rozhodovat. Jediným výsledkem je, že se bude připravovat nový a lepší zákon. Jen jej místo ministerstva práce a sociálních věcí bude mít pod patronací ministerstvo pro místní rozvoj. To už mělo zákon připravit před 10 lety, ale nějak se k tomu nedostalo. Ten nový by měl platit už od roku 2021 − aspoň podle plánů vlády Andreje Babiše v demisi. Kdo sleduje zhruba dvacetiletou debatu na téma potřebnosti sociálního bydlení, optimismu rozhodně nepropadá.