Miliardář Roman Abramovič musel vynechat fotbalový zápas, ve kterém jeho klub Chelsea získal Anglický pohár. Nemá totiž britské vízum. Abramovič, který ovládá majetek ve výši 11,6 miliardy dolarů, se stal obětí nového tažení proti praní špinavých peněz pocházejících z Ruska. Zahraniční výbor dolní komory britského parlamentu v pondělí publikoval zprávu, v níž vyzývá vládu k tvrdšímu postupu při prosazování sankcí i v boji proti praní peněz přes britský rea­litní trh.

Podle zdrojů moskevského serveru The Bell vypršelo Abramovičovi vízum před třemi týdny a britské úřady stále vyřizují jeho žádost o vydání nového. Ruský miliardář měl takzvané investiční vízum, na které máte nárok, pokud do britské ekonomiky investujete alespoň dva miliony liber. Pak obdržíte tříleté vízum s možností prodloužení. Abramovič jen do svého fotbalového koníčku za posledních patnáct let nasypal přes tři miliardy liber.

Za normálních okolností by vízum získal automaticky, současná nálada je však o dost jiná než před patnácti lety, kdy ruský oligarcha kupoval Chelsea. Britská vláda se poslední dva roky snaží bránit praní špinavých peněz, dosud ale byly její snahy polovičaté. To se změnilo po otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery letos na začátku března.

Tehdy ministryně vnitra Amber Ruddová prohlásila, že úřady prověří stovky víz vydaných bohatým Rusům. Mezi lety 2008 a 2015 tato víza získalo zhruba 700 ruských občanů. Ministr zahraničí Boris Johnson také prohlásil, že vláda může zmrazit majetek oligarchů spojených s Vladimirem Putinem díky zákonu, jenž nutí milionáře prokázat čistý původ majetku. Což pro ruské oligarchy v drtivé většině případů představuje problém.

Zahraniční výbor Dolní sněmovny schválil zprávu příznačně nazvanou Zlato Moskvy: Ruská korupce ve Velké Británii. Její autoři tvrdí, že kvůli nedostatku politické vůle zákony proti praní špinavých peněz nejsou efektivní. Stejně tak díry v zákonech umožňovaly ruským společnostem obcházet protiruské sankce. Jako příklad poslanci uvádí úpis akcií společnosti En+ Group oligarchy Olega Děripasky v listopadu 2017 na londýnské burze. Část společnosti přitom patřila ruské státní bance VTB, která již v tu dobu byla na sankčním seznamu. "Pokud budeme zavírat oči nad rolí Londýna při ukrývání zisku z korupce, bude to signálem, že se Británie nehodlá vážně bránit agresivním krokům Vladimira Putina," píše se ve zprávě.

Roman Abramovič zatím neztrácí optimismus. "Není první, kdo měl problémy s prodloužením víza. Ale všichni ostatní ho nakonec dostali," řekl serveru The Bell člověk z Abramovičova okolí. Kromě toho podle informací britského bulvárního listu The Sun dostal majitel fotbalové Chelsea v lednu povolení k pobytu na ostrově Jersey, který patří pod britskou korunu. Zdroj serveru The Bell informaci potvrdil, ale miliardář povolení zatím nevyužil.