Na periferii Evropské unie, tedy ve střední Evropě, vzniká nový model politického systému. Pochopit ho je možné třeba pohledem přes byznys a srovnáním s diktátory v postsovětském prostoru. Například automobilka Tesla a maďarský premiér Viktor Orbán využívají strategie známé z byznysu, podle nichž klíčem k úspěchu není dělat to samé co ostatní lídři trhu, ale to, že se zásadně odlišíte od konkurence a víc než na efektivitu se soustředíte na strategii. Tedy děláte něco jiného než ostatní, víte, proč to děláte, a vytvoříte kolem toho pozitivní emoce.

Pomocí této teorie mi profesor Středoevropské univerzity Maciej Kisilowski vysvětloval, proč je model vládnutí, který vytvořil Viktor Orbán, životaschopnější a efektivnější než model, který v Polsku inspirován Maďarskem vytváří šéf vládních konzervativců Jaroslaw Kaczyński. V případě obou jde o různé verze autoritářské vlády, která tu s námi bude nejspíš delší dobu, než bychom si chtěli připouštět.

Kisilowski je přesvědčen, že postup, který se osvědčil v byznyse − soustředit se víc na strategii než na efektivitu −, se nyní přenáší do politiky. "Teslu může (ne)efektivita zničit, ale její kapitalizace je obrovská," vysvětlil. "Samotná efektivita vás ale nezachrání. Potřebujete strategii, tedy vytyčení priorit, propojit je s emocemi, se vzkazem, který předáváte zákazníkům, s jejich loajalitou vůči výrobku. To je to, co tvoří hodnotu. Tesla má problém se základní věcí, tedy výrobou, ale má pořád dost investorů a desítky tisíc klientů, kteří chtějí to auto."