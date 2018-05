Nejdřív se do Česka vracejí první vlaštovky a pak se stejně pravidelně vracejí zprávy o postupném zdražování benzinu a zhoršování kurzu koruny, k čemuž má většinou docházet přes celé léto. Ve chvíli, kdy člověk nemá dovolenou a léto skončilo, tudíž není kam jet (pokud zrovna člověk nevyhledává déšť a zimu), se koruna většinou vzpamatuje a benzin zlevní. Každopádně by se měl člověk podle doporučení expertů před létem předzásobit (korunou, benzinem to moc nejde) a zvážit, jestli by nebylo lepší vyrazit na dovolenou na kole.

Důvody ke zvýšení cen se najdou vždycky. Takže třeba koruna úpí pod tlakem amerických výprodejů, italských dluhů, evropských bondů a české politiky. Benzin je většinou ve stresu z napětí na Blízkém východě, íránské domácí i zahraniční politiky, nepokojů ve Střední Americe a Africe a občas k tomu přispěje i něco speciálního, jako byla v roce 2016 havárie v rafineriích v Kralupech nad Vltavou, kdy k tomu ještě navíc stávkovali pracovníci ve francouzských rafineriích. Někdy se sice neděje nic, ale pumpaři zapomenou "přizpůsobit cenu světovým trhům", česky zlevnit. Z pozice řidiče je to poměrně jedno, protože Blízký východ se zmítá v krizi skoro pořád a co dělají pracovníci v rafineriích kdekoliv po světě, mu je vcelku ukradené.