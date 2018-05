Gustáv Husák byl slouha sovětských okupantů, ale nebyl to žádný blbec. Podstatu některých věcí dokázal vystihnout. "Nemusíme se milovat jako buzeranti, ale musíme soudružsky spolupracovat," domlouval rozhádaným pohlavárům v československém politbyru.

Toto drsné vyjádření ve své podstatě platí pro jakýkoliv kolektiv. Použijme ho i pro současné vztahy mezi Evropou a Amerikou. Ne, země EU a USA v žádném případě nesrovnáváme s československými komunisty konce osmdesátých let. Ale je prostě faktem, že aby jejich spojenectví fungovalo, musí pro to obě strany něco dělat. Jenže americký prezident Donald Trump naopak dělá vše pro to, aby tuto alianci rozložil.