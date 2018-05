Málokterá firma na světě se může pochlubit tím, že její zájmy v zahraničí prosazuje hlava "cílového" státu. Čínský konglomerát CEFC takovou výsadu má. Přinejmenším pro své investice v Česku. Prezident Miloš Zeman otevřeně vystupuje jako její politický lobbista.

Problémy, do kterých CEFC letos zabředla, však Zemana dostaly do nepříjemné pozice. Jeho plán, že skupina bude "vlajkovou lodí" čínských investic v Česku, je ohrožen.

Minulý týden se obavy začaly naplňovat. A to poté, co se část investic CEFC přesunula pod kontrolu finanční skupiny J&T. Může tak vzít zasvé jedna z mála větších uskutečněných čínských investic, které prezident v minulosti avizoval.

Zemanovy cesty do Číny 2014: Zavděčil se s Tibetem Na první návštěvu Číny Zeman přicestoval v říjnu 2014. Tamní vládě vyšel vstříc slovy, že respektuje územní integritu Číny a neuznává tibetskou vládu v exilu. V rozhovoru pro čínskou televizi Zeman představil pohádkovou postavu Krtečka. Pro cestu zpět Zeman využil letadlo podnikatelské mise skupin J&T a PPF. 2015: Na přehlídce v Pekingu V září 2015 se Zeman zúčastnil oslav 70. výročí konce druhé světové války v Asii. Většina hlav západních států na přehlídku, která se uskutečnila na náměstí Nebeského klidu v Pekingu, nepřijela. Zeman se během návštěvy setkal i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. 2017: S dvěma letadly podnikatelů Zatím poslední cestu do Číny Zeman podnikl v květnu 2017. Spolu s ním cestovala ještě další dvě letadla s českými podnikateli. Zeman znovu jednal v Pekingu také s Putinem. Čínská média si všímala, že se prezident hůře pohybuje.

"Samozřejmě je to blamáž. A také jiný typ nepříjemnosti než různé nediplomatické výroky," řekl HN politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity.

Ani případný pád investiční anabáze CEFC v Česku ale podle něj nakonec Zemanovi příliš neuškodí.

"Prezident je ve druhém volebním období, kvůli svému zdravotnímu stavu omezuje své aktivity. Z podobných situací navíc umí vymanévrovat. Může třeba poukázat na to, že se naopak daří některým českým investicím v Číně," dodal Kopeček, který napsal Zemanův životopis.

Posilování hospodářské spolupráce s Čínou každopádně patřilo mezi základní kameny Zemanovy agendy od jeho nástupu do prezidentského úřadu v roce 2013. Nutno uznat, že kromě podpory čínských investic v Česku se důrazně zasazoval i v opačném směru, ve prospěch tuzemských firem, které se snažily uchytit na čínském trhu.

Během více než pěti let v prezidentské funkci Zeman podnikl celkem tři návštěvy Číny, vždy s početným doprovodem českých podnikatelů. Letos v první polovině listopadu se do nejlidnatější země světa chystá opět, a to na mezinárodní veletrh věnovaný dovozu v Šanghaji. Hrad potvrdil, že poslední události kolem české pobočky CEFC na plánované návštěvě nic nemění.

Tuzemské firmy, které se ucházely o příležitosti v Číně, Zemanovu podporu oceňovaly. Přítomnost hlavy státu skutečně mohla pomoci. Podnikatelé se zkušenostmi z čínského byznysu připomínají, že v zemi s odlišnou obchodní kulturou a s ekonomikou pod kontrolou komunistické strany přidává politické "krytí" v očích čínské protistrany na vážnosti i důvěře o to víc, když jde o nejvyššího ústavního činitele.

Kteří čeští podnikatelé těžili z prezidentova angažmá nejvíc, se nedá spolehlivě určit. Bezpochyby mezi nimi je nejbohatší Čech Petr Kellner. Jím ovládaná finanční skupina Home Credit se v Číně úspěšně etablovala se spotřebitelskými půjčkami, čínská komunistická vláda přitom vstup zahraničních finančních společností na svůj trh silně reguluje.

Na tuzemské scéně měla česko-čínskou ekonomickou spolupráci povzbudit návštěva prezidenta Si Ťin-pchinga v březnu 2016. Při této příležitosti Pražský hrad hostil podnikatelské fórum, jehož se zúčastnily špičky českého byznysu. Uzavřené dohody a memoranda za desítky miliard korun ale zůstaly z velké části jenom na papíře.

Jednou z výjimek byl rozjezd evropské pobočky CEFC, reprezentované exministrem obrany za ČSSD Jaroslavem Tvrdíkem. Ta začala nakupovat v různých oborech − od fotbalové Slavie po pivovary. Hrad skupině přikládal nadstandardní význam, což dokumentoval fakt, že šéf CEFC Jie Ťien-ming se stal Zemanovým poradcem.

Zprávy z letošního února, že čínské úřady začaly Jie Ťien-minga vyšetřovat a skupina CEFC se dostala do finančních problémů, Zemana zjevně zaskočily. "Byl jsem tím trochu překvapen, protože prezident Si Ťin-pching byl přítomen dohodě o kapitálovém vstupu CEFC do ruské Rosněfti," řekl Zeman později v rozhovoru pro MF Dnes.

Po několikatýdenním tápání se prezident nakonec rozhodl k neobvyklému kroku. Vyslal do Šanghaje trojici "emisarů" − prezidentského kancléře Vratislava Mynáře, poradce Martina Nejedlého a Tvrdíka, aby zjistili skutečný stav věcí.

Po jejich návratu Hrad oznámil, že skupina CEFC "i nadále považuje za jednu ze svých hlavních priorit rozvoj svých projektů v České republice". Zeman zůstal CEFC věrný.

Skutečnost, že ji musí zachraňovat vstup státního čínského kolosu CITIC, dokonce přivítal se slovy, že to může pomoci čínské expanzi.

Převzetí pražské CEFC Europe ze strany J&T prezident bezprostředně nekomentoval. Aktivnější než on jsou jeho podřízení. Podle dvou nezávislých zdrojů HN se v pátek na Hradě uskutečnila schůzka mezi Mynářem, Nejedlým a Tvrdíkem. Prezidentův mluvčí tyto informace nechtěl komentovat.

Prezident by v současném sporu mohl teoreticky sehrát roli jakéhosi prostředníka. Spolumajitelé J&T Patrik Tkáč a Dušan Palcr, kteří tento týden odstavili z čela české pobočky CEFC dosavadní vedení, včetně Tvrdíka, seděli před dvěma lety mezi podnikateli na česko-čínském podnikatelském fóru. Zeman se ještě v březnu přimlouval za to, aby se nakonec vydařilo navýšení majetkového podílu čínského holdingu v bankovní části J&T, který narazil na nesouhlas ČNB.

